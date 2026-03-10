Naši Portali
dobili bitku

Francuski knjižari otjerali Amazon s Pariškog sajma knjiga

Festival du Livre de Paris 2025
Marechal Aurore/ABACA/ABACA
VL
Autor
Tia Špero
10.03.2026.
u 08:54

Sindikat francuskih knjižara već godinama vodi borbu protiv Amazona, koji je trebao biti sponzor ovogodišnjeg sajma. Nakon prijetnji bojkotom, Amazon se ipak odlučio povući

Samo mjesec dana prije službenog početka jedan od najvažnijih europskih književnih događaja – Pariški sajam knjiga, koji se održava od 17. do 19. travnja, ostao je bez jednog od glavnih sponzora. Naime, nakon prijetnji bojkotom Sindikata francuskih knjižara sa sajma se povukao američki tehnološki div Amazon. Organizatori su objasnili da je suradnja prekinuta zato što su sudionici bili neprijateljski nastrojeni prema Amazonovoj prisutnosti, ali sajam će se, kazali su, ipak održati prema planu i na njemu će sudjelovati 450 izlagača uz očekivanih 120.000 posjetitelja.

Okidač za ovu situaciju bio je istup Sindikata francuskih knjižara, koji predstavlja stotine neovisnih knjižara diljem zemlje. U njemu su optužili organizatore, podružnicu Francuskog sindikata izdavača, da su tu neodgovornu odluku donijeli vođeni kratkoročnim financijskim interesima, dok su Amazon žestoko napali tvrdeći da svojim poslovnim modelom nastoji "preplaviti tržište lažnim knjigama generiranim umjetnom inteligencijom, koje se promoviraju lažnim recenzijama što ih pišu lažni čitatelji, da bi se na kraju popele na vrh lažnih ljestvica popularnosti". Ovakva praksa, smatraju francuski knjižari, ne samo da uništava ekosustav knjige nego i stvara nelojalnu konkurenciju autorima i izdavačima koji se oslanjaju na književnu vrijednost i provjerene kanale promocije.

Amazon je, zauzvrat, oštro osudio potez knjižara koji se, kazali su, temelji na neutemeljenim i obmanjujućim tvrdnjama, a zatim su im predbacili da su oteli događaj za vlastitu korist. Glasnogovornik Amazona poručio je i da se tvrtka odlučila povući isključivo kako bi izbjegla doprinos apsurdnoj kontroverzi i omogućila da se sajam održi u miru.

Tvrtka Paris Livres Événements, inače organizator festivala, tako se našao između dvije vatre. Potvrdili su da je odluka o raskidu partnerstva donesena sporazumno te da im je glavni cilj bio ublažiti napetosti i osigurati da se festival održi u mirnoj atmosferi. "Nitko ne bi imao koristi od ugrožavanja sajma", kazali su. Sindikat knjižara pozdravio je povlačenje Amazona kao pobjedu, izjavivši da su sretni što su se čuli strahovi knjižara te zadovoljni što je interes knjige ipak prevladao.

Međutim, ovo je samo posljednja bitka u dugogodišnjem ratu Amazona i francuskog knjižarskog sektora. Francuska je poznata po strogim zakonima koji štite neovisne knjižare i cijenu knjige, poput Langova zakona iz 1981. koji sprečava velike popuste. Nedavno, u listopadu 2023. godine, na snagu je stupio i zakon koji propisuje minimalnu cijenu dostave s ciljem da se smanji prednost velikih online trgovaca koji su nudili besplatnu dostavu. Knjižari optužuju Amazon da i taj zakon pokušava zaobići, primjerice nudeći besplatno preuzimanje u paketomatima.

Ključne riječi
pariški sajam knjiga pariški sajam Amazon književnost knjige

Želite prijaviti greške?

Pošalji

