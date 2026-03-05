Sa 102 godine napisala je knjigu, a liječničku karijeru započela je u vrijeme kada ženama još nije bilo dopušteno imati bankovni račun

„Po mnogo čemu, dr. Gladys McGarey bila je žena ispred svog vremena: svoju je liječničku karijeru započela u vrijeme kada ženama nije bilo dopušteno imati bankovni račun. Njezin holistički pristup bolesti i zdravlju uvelike je utjecao na način na koji danas razmišljamo o zdravstvenoj skrbi i brizi za sebe, a njezino bogato životno iskustvo nudi alternativu kulturi straha od starenja, beznađu i gubitku smisla i svrhe”, ističe izdavač.

Knjiga donosi priče iz njezinog života, od odrastanja u Indiji uz roditelje misionare, preko balansiranja između uloga liječnice i majke, do mirovine u kojoj je i dalje nastavila živjeti punim plućima, ali i 2024. kada je umrla u 104. godini.

Iz Planetopije kažu kako, kroz šest tajni koje nam mogu pomoći u procesu koji je nazvala okretanjem prema životu, a ukratko se mogu opisati kao razlog za naše postojanje, kretanje kao princip života, ljubav kao najmoćniji lijek, povezanost, život kao učitelj i trošenje vlastite energije, dr. McGarey donosi priče, uvide i prakse koje pomažu da svaki dan pronađemo motivaciju, otpustimo traumu, izgradimo zajednicu, učimo kroz iskustva, čak i ona teška i bolna.

Foto: Planetopija

„Možda je vaša povezanost sa životom malo posustala. Možda se mučite sa stvarnošću svijeta koji vas okružuje. Ili se poput većine nâs nalazite negdje između, krećući se između viših i nižih trenutaka i želeći im svima dati smisao. U svakom slučaju, nije prekasno okrenuti se prema životnoj sili u vama. I ako života nikad niste bili svjesni ili ste ga jednostavno zaboravili, obećavam vam da je ipak tamo, pulsira kroz vaše tijelo i dušu i samo čeka”, poručila je svojedobno sama autorica.

Po njezinim riječima, svatko od nas je ovdje s razlogom, kako bi učio, rastao i dijelio svoje darove, kada smo u situaciji da to možemo, ispunjeni smo kreativnom životnom energijom koju ona zove „sok“, naš razlog za život, naše ispunjenje i radost, ono što se događa kad je život pokrenut ljubavlju. „Ako želimo biti istinski živi, moramo u sebi pronaći životnu silu i svoju energiju usmjeriti prema njoj. To nas preusmjerava i poziva nas da se aktivno uključimo u život i suočimo sa svime što nosi”, rekla je.

Dr. Gladys McGarey (1920.-2024.) kao specijalistica i osnivačica Američkog odbora za holističku medicinu, više od sedamdeset godina vodila je ordinaciju obiteljske medicine i sve to vrijeme neumorno promicala holističku medicinu, prirodno rađanje i partnerski odnos između liječnika i pacijenta. Nakon umirovljenja, rad je nastavila u Fondaciji za živu medicinu, neprofitnoj udruzi koja radi na širenju znanja i primjeni holističkih načela na temelju znanstvenih istraživanja i edukacije.



Njezinu knjigu, objavljenu u Planetopijinoj biblioteci Eudaemonia s engleskog je prevela Metka Jelenc.