premijera u hnk split

Moliereov 'Mizantrop' je 'ozbiljna komedija' koja propituje istinu i društvene maske, kaže redatelj Miloš Lolić

Split: Premijera predstave Mizantrop u Hrvatskom narodnom kazalištu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Hina
08.11.2025.
u 12:51

U naslovnoj ulozi Alcestea nastupio je Donat Zeko, te uz njega Nikša Arčanin, Andrea Mladinić, Monika Vuco Carev, Pere Eranović, Zorana Kačić Čatipović, Mijo Jurišić i Stipe Radoja

Dramski ansambl Hrvatskog narodnog kazališta Split u petak, 7. studenog, premijerno je izveo Moliereovu komediju "Mizantrop“ u režiji nagrađivanog redatelja Miloša Lolića, čime je na splitsku pozornicu vraćen klasik koji aktualno propituje istinu, licemjerje i društvene maske.

U naslovnoj ulozi Alcestea nastupio je Donat Zeko, te uz njega Nikša Arčanin, Andrea Mladinić, Monika Vuco Carev, Pere Eranović, Zorana Kačić Čatipović, Mijo Jurišić i Stipe Radoja. Predstava je izvedena u prijevodu Vladimira Gerića.

“Mizantrop” (izvorno “Le Misanthrope”) prvi je put izveden 1666. godine, a smatra se jednom od ključnih Moliereovih komedija u kojoj autor razotkriva društvene konvencije i licemjerje francuskog visokog društva. Glavni lik Alceste prezire laž i pretvaranje, ali je ironično zaljubljen u koketnu i dvoličnu Celimene.

Redatelj Miloš Lolić, koji je predstave postavljao u brojnim europskim kazalištima poput bečkog Burgtheatera, munchenskog Residenztheatera i berlinskog Maxim Gorki Theatrea, istaknuo je da Mizantropa vidi kao “ozbiljnu komediju” koja propituje istinu i društvene maske. "Pitanje istine, koje Moliere postavlja, danas je aktualnije nego ikad“, poručio je.

Donat Zeko, koji tumači Alcestea, rekao je da ansambl nije inzistirao na komičnom tonu, već je dopustio da se humor dogodi prirodno. "Kao i kod Čehova, komedija se u ovom djelu rađa iz kontrasta između smiješnog i bolnog“, izjavio je.

Andrea Mladinić, koja glumi Celimene, navela je da je s redateljem tražila dublje slojeve lika. "Célimène smo prikazali kao ženu od krvi i mesa, s iskrenim osjećajima i nijansama, a ne samo kao manipulatoricu“, rekla je glumica.

Pere Eranović, u ulozi taštog pjesnika Orontea, kazao je da je suradnja s Lolićem bila "radost i privilegij“. "On je redatelj koji podgrijava ljubav prema teatru, a rad je protekao u duhu međusobnog poštovanja“, primijetio je.

Uz redatelja, koji potpisuje i scenografiju, izbor glazbe te scenski pokret, autorski tim čine kostimografkinja Mia Popovska, dramaturzi Ivona Rieger i Periša Perišić, dizajner svjetla Srđan Barbarić, dizajner zvuka Damir Punda te jezična savjetnica Anita Runjić-Stoilova.

Reprizne izvedbe "Mizantropa" najavljene su za 8., 10. i 11. studenoga te 3. prosinca.

