Madonna će režirati biografski film o samoj sebi

Šezdesetdvogodišnja pjevačica i glumica, na scenariju za film surađivat će s Oscarom nagrađenim scenaristom filma "Juno" Diablom Codyjem, objavio je studio. Produkciju će potpisati zajedno s Amy Pascal, koja je za najprestižniju svjetsku filmsku nagradu bila nominirana čak triput. Izvršni producenti filma bit će Sara Zambreno i Madonnin dugogodišnji menadžer Guy Oseary.

"Želja mi je prenijeti nevjerojatno putovanje na koje me život odveo kao umjetnicu, glazbenicu, plesačicu i ljudsko biće koje pokušava pronaći svoje mjesto u svijetu. U fokusu filma će biti glazba, glazba koja me tjerala naprijed i umjetnost koja me održala na životu. Toliko je neispričanih, inspirativnih priča i tko bi ih bolje ispričao od mene same. Želim podijeliti uzbudljivu vožnju svojeg života vlastitim glasom i vlastitom vizijom”, najavila je Madonna svoj biografski film.

Datum izlaska filma, kao i ime glumice koja će je utjeloviti u novome projektu, još nisu poznati. Sigurno je da će film biti prepun događaja i priča koje su formirale današnju pop-kulturu. Ne treba zanemariti ni činjenicu da je Madonna dosad u svijetu prodala više od 335 milijuna albuma, a proglašena je i solo izvođačem s najvećom zaradom od koncertnih turneja.

U životopis je upisala 225 osvojenih prestižnih nagrada te gotovo pet tisuća naslovnica u prestižnim svjetskim časopisima.

Tijekom pedeset godina duge karijere glumila je u filmovima "Evita", a za glavnu je ulogu nagrađena Zlatnim globusom za najbolju glumicu, "Njihova liga", "Očajnički tražeći Susan", a godine 2011. režirala je povijesnu dramu "W/E", priču o britanskome kralju Edwardu VIII. i njegovoj odabranici Wallis Simpson.

Režirala je i producirala i dokumentarni film "I Am Because We Are" o djeci u Malawiju. "Truth or Dare", dokumentarni film o Madonninu životu, bio je najgledaniji glazbeni dokumentarac od njegove objave 1991. pa sve do 2002. godine.