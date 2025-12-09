FOTO Pogledajte koje će tajne Jadranskog otkriti veliki svjetski kanal Viasat History

Svjetska premijera hrvatske dokumentarne serije „Skrivene tajne Jadrana“ bit će održana večeras u 21 sat na TV kanalu Viasat History, jednom od vodećih povijesnih televizijskih kanala u svijetu. Serija o povijesti Jadranskog mora, čiji su autori Ivor Hadžiabdić, Stanislav Bender i Lovro Mrđen, tako će istodobno biti emitirana u svim zemljama jugoistočne Europe, uključujući Hrvatsku, te Baltika.

„Skrivene tajne Jadrana“ (Hidden Secrets of the Adriatic) vodi gledatelje tisućljetnom poviješću Jadranskog mora, od prapovijesnih zajednica, preko antičkih gradova i pomorskih carstava, povijesnih bitaka pa sve do modernog doba. U prve četiri epizode, serija otkriva intrigantne i manje poznate priče koje oblikuju kulturnu i povijesnu baštinu regije, pružajući jedinstvenu kombinaciju znanstvenih činjenica, arheoloških otkrića i upečatljivih vizualnih prikaza koji će publiku doslovno odvesti u prošlost.

Skrivene tajne Jadrana

Produkciju potpisuje Livada produkcija, zagrebačka produkcijska kuća kojoj je ovo prvi, i odmah uspješan, iskorak u domenu dokumentarnog televizijskog programa.

„Za nas u Livada produkciji ovo je iznimno važan trenutak. Ovo je prvi put da se hrvatska dokumentarna serija publici predstavlja sa svjetskom premijerom na kanalu s međunarodnim dosegom kao što je Viasat History. To nije samo potvrda kvalitete našeg rada, već i prilika da fascinantne priče o Jadranu i njegovoj bogatoj povijesti dođu do gledatelja diljem svijeta“, istaknuli su Ivor Hadžiabdić i Toni Bahat, producenti serijala.

Scenaristi serije su Lovro Mrđen, Ivor Hadžiabdić, Nikolina Kuprešanin, Stanislav Bender i Feđa Milivojević, dok režiju potpisuju Lovro Mrđen i Luka Rukavina.

Snimana na lokacijama diljem Jadranske obale, serija prikazom arheoloških lokaliteta, povijesnih gradova, stare arhitekture i prirodnih ljepota dodatno oživljava priče o prošlim vremenima. Svaka epizoda kombinira intervjue stručnjaka, arhivske materijale i vizualno impresivne rekonstrukcije, stvarajući doživljaj koji je istovremeno edukativan i uzbudljiv.

„Skrivene tajne Jadrana“ ima četiri epizode koje prikazuju povijesni razvoj regije različitim perspektivama i vremenskim periodima, spajajući znanstvene činjenice s vizualno atraktivnim prikazima i pripovjedačkim stilom koji seriju čini pristupačnom i zabavnom širokoj publici. Takav pristup otvara vrata međunarodnoj publici koja ima priliku otkriti i zavoljeti bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Hrvatske i Jadranskog mora.

Nakon večerašnje premijere, serija će na kanalu Viasat History biti prikazivana u tjednom ritmu, pa je druga epizoda na rasporedu 16. prosinca.