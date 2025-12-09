Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
u režiji Božidara Domagoja Burića

VIDEO Jedan od najvećih pothvata HTV-a: Filmski spektakl o caru Dioklecijanu, naši glumci pričaju na latinskom

Foto: HTV
VL
Autor
Tia Špero
09.12.2025.
u 19:18

Hrvatska radiotelevizija predstavila je trailer za svoj ambiciozni povijesni film "Diocles" o životu rimskog cara Dioklecijana koji u kina stiže 2026. godine. Riječ je o jednom od najvećih produkcijskih pothvata u povijesti domaće kinematografije u režiji Božidara Domagoja Burića, u kojem će uloge igrati neka od najpoznatijih imena hrvatske glumačke scene, a dijalozi, zanimljivo je spomenuti, bit će u potpunosti na latinskom jeziku

Hrvatska radiotelevizija ulazi u završnu fazu svog monumentalnog projekta "Dioklecijan", koji se sastoji od dugometražnog igranog filma "Diocles" i prateće hibridne dokumentarno-igrane serije od pet epizoda naziva "Prvi Splićanin". U redateljskoj, scenarističkoj i skladateljskoj viziji Božidara Domagoja Burića, na velika platna stiže priča o, kako sam autor kaže, "vjerojatno najvažnijoj osobi potekloj s naših prostora". 

Ulogu Dioklecijana, rođenog u Saloni, cara koji je spasio Rimsko Carstvo od raspada, utjelovio je Amar Bukvić, a impresivna glumačka ekipa uključuje Natašu Janjić Medančić kao caricu Prisku, Slavka Sobina kao Maksimilijana te Krešimira Mikića, Marka Cindrića i Dragana Despota.

Kako možemo vidjeti u prvom traileru, scenografija i kostimografija na ovom filmu bit će vjerojatno najraskošnija su u povijesti hrvatskog filma. Za potrebe snimanja u Kurilovcu kraj Velike Gorice izgrađene su goleme kulise, a izrađeno je gotovo 5.000 unikatnih odjevnih predmeta. Redatelj Burić naglasio je kako produkcija, koja uključuje i tisuću statista te konje Kravat Pukovnije gledatelje neće ostaviti ravnodušnima.

Jedan od najintrigantnijih aspekata filma jest odluka da dijalozi budu u potpunosti na latinskom jeziku, i to ne književnom, već kolokvijalnom kakvim se doista govorilo krajem 3. stoljeća.  Iako je učenje teksta bio golem izazov, glumačka ekipa, prema riječima redatelja, briljirala je i pružila izvedbe na svjetskoj razini.

- Olakotna okolnost za mene je bila to što je to jedna povijesna ličnost koje ne postoje nikakve arhivske snimke i ja sam imao tu apsolutnu glumačku i umjetničku slobodu kako kreirati taj lik -  kazao je Dioklecijan Amar Bukvić, našalivši se da su mu djeca po završetku snimanja rekla: "Sad tata više neće hodati po kući i govoriti sam sa sobom". 

Film "Diocles" spaja povijesni spektakl, političke intrige i osobnu drame. Priča je koncipirana nelinearno, s vremenskim skokovima u carevu mladost i starost, fokusirajući se na ključno razdoblje od 284. do 286. godine, kada Dioklecijan dolazi na vlast. U cameo ulozi pojavljuje se i Mladen Badovinac iz TBF-a, koji u seriji "Prvi Splićanin" pak preuzima ulogu prezentera, vodeći gledatelje kroz povijesne činjenice.

Kako bi se vjerno dočarao svijet kasne antike, snimalo se na brojnim lokacijama. Osim u prostorima Dioklecijanove palače u Splitu i studiju HRT-a, ekipa je boravila i u Dalmatinskoj zagori, točnije u Ježeviću kod Vrlike koji je glumio Malu Aziju, dok su monumentalne scene rimskih trgova i hramova snimljene na impresivnim setovima izgrađenim u Kurilovcu. Kako sve to izgleda, možete pogledati u traileru.  

Ključne riječi
Amar Bukvić Dioklecijan povijest HRT Božidar Domagoj Burić film

Komentara 4

Pogledaj Sve
ET
Etakajet89
20:29 09.12.2025.

Gledam ovaj trailer i ne vjerujem. Izgleda predobro! Poznat mi je rad od prije ovog redatelja, ali ovaj projekt mi se cini da je to otislo za par razina gore. Svaka cast i ne mogu docekati vidit film. Svaka cast HRT! Pozitivno me bas bas iznenadilo!

JA
jazovka
20:19 09.12.2025.

Ajde bar nesto, da se zahvale onima sto su im kulturu dali. Da nije bilo Talijana, jos bi u zemunicama sa stokom zivjeli.

CA
cavecanem
20:09 09.12.2025.

Barbar utjelovio Dioklecijana

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Najgledanije u Hrvatskoj

Šokantne četiri epizode: Netflixov dokumentarac potpuno razotkrio mračne tajne P. Diddyja

Četverodijelna dokumentarna serija "Sean Combs: The Reckoning" u produkciji njegovog dugogodišnjeg rivala Curtisa "50 Cent" Jacksona stigla je na Netflix i u samo nekoliko dana zasjela na prvo mjesto gledanosti u Hrvatskoj. Serija donosi mučan i detaljan prikaz desetljeća optužbi za nasilje, manipulaciju i zlostavljanje koje su pratile uspon i sada već strmoglavi pad nekoć navodno nedodirljivog Seana "Diddyja" Combsa. Upozoravamo da ovaj tekst sadrži detalje koji bi nekima mogli biti uznemirujući.

Bondovoj oskarovki sretan 91. rođendan!

Zanijemila je kad joj je zmija pala na lice, još glumi iako je slijepa, a rekli su joj da nema lice za film i da odustane

Dama Judi Dench iza sebe ima oko 100 filmskih uloga, osam nominacija i jednoga osvojenog Oscara, kojim je ušla i u anale jer ga je dobila za najkraću ulogu u povijesti te dodjele – za film "Zaljubljeni Shakespeare", u kojem se pojavljuje samo osam minuta. Ključna uloga, naravno, bila je ona hladne šefice tajne službe MI6, poznate kao M, u serijalu o Jamesu Bondu. Prvi se put pojavila 1995. u filmu "Zlatno oko" uz Piercea Brosnana i zadržala ju je u sedam filmova, zaključno s dirljivom smrću u filmu "Skyfall" iz 2012.

Premium sadržaj
Hrvatski egiptolog i kulturni ataše u Kairu

'Karikaturalnog o Egiptu najviše ima u neobjašnjivo uspješnim Mumijama s katastrofalnim glavnim glumcem i još gorim scenarijem i režijom'

Nova knjiga filmskog povjesničara i egiptologa Daniela Rafaelića "Drevni Egipat na filmu" monumentalna je povijest kinematografskog prikaza drevnog Egipta, od najranijih nijemih filmova do modernih interpretacija. "Cijelu svoju karijeru povjesničara filma i egiptologa čekao sam da se netko prihvati ovako složenog zadatka. Takvu sam knjigu toliko želio pročitati. Na kraju sam odlučio sam krenuti u pisanje, a put je bio iznimno zahtjevan, kompleksan i dug", kaže Rafaelić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!