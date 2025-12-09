VIDEO Jedan od najvećih pothvata HTV-a: Filmski spektakl o caru Dioklecijanu, naši glumci pričaju na latinskom

Hrvatska radiotelevizija ulazi u završnu fazu svog monumentalnog projekta "Dioklecijan", koji se sastoji od dugometražnog igranog filma "Diocles" i prateće hibridne dokumentarno-igrane serije od pet epizoda naziva "Prvi Splićanin". U redateljskoj, scenarističkoj i skladateljskoj viziji Božidara Domagoja Burića, na velika platna stiže priča o, kako sam autor kaže, "vjerojatno najvažnijoj osobi potekloj s naših prostora".

Ulogu Dioklecijana, rođenog u Saloni, cara koji je spasio Rimsko Carstvo od raspada, utjelovio je Amar Bukvić, a impresivna glumačka ekipa uključuje Natašu Janjić Medančić kao caricu Prisku, Slavka Sobina kao Maksimilijana te Krešimira Mikića, Marka Cindrića i Dragana Despota.

Kako možemo vidjeti u prvom traileru, scenografija i kostimografija na ovom filmu bit će vjerojatno najraskošnija su u povijesti hrvatskog filma. Za potrebe snimanja u Kurilovcu kraj Velike Gorice izgrađene su goleme kulise, a izrađeno je gotovo 5.000 unikatnih odjevnih predmeta. Redatelj Burić naglasio je kako produkcija, koja uključuje i tisuću statista te konje Kravat Pukovnije gledatelje neće ostaviti ravnodušnima.

Jedan od najintrigantnijih aspekata filma jest odluka da dijalozi budu u potpunosti na latinskom jeziku, i to ne književnom, već kolokvijalnom kakvim se doista govorilo krajem 3. stoljeća. Iako je učenje teksta bio golem izazov, glumačka ekipa, prema riječima redatelja, briljirala je i pružila izvedbe na svjetskoj razini.

- Olakotna okolnost za mene je bila to što je to jedna povijesna ličnost koje ne postoje nikakve arhivske snimke i ja sam imao tu apsolutnu glumačku i umjetničku slobodu kako kreirati taj lik - kazao je Dioklecijan Amar Bukvić, našalivši se da su mu djeca po završetku snimanja rekla: "Sad tata više neće hodati po kući i govoriti sam sa sobom".

Film "Diocles" spaja povijesni spektakl, političke intrige i osobnu drame. Priča je koncipirana nelinearno, s vremenskim skokovima u carevu mladost i starost, fokusirajući se na ključno razdoblje od 284. do 286. godine, kada Dioklecijan dolazi na vlast. U cameo ulozi pojavljuje se i Mladen Badovinac iz TBF-a, koji u seriji "Prvi Splićanin" pak preuzima ulogu prezentera, vodeći gledatelje kroz povijesne činjenice.

Kako bi se vjerno dočarao svijet kasne antike, snimalo se na brojnim lokacijama. Osim u prostorima Dioklecijanove palače u Splitu i studiju HRT-a, ekipa je boravila i u Dalmatinskoj zagori, točnije u Ježeviću kod Vrlike koji je glumio Malu Aziju, dok su monumentalne scene rimskih trgova i hramova snimljene na impresivnim setovima izgrađenim u Kurilovcu. Kako sve to izgleda, možete pogledati u traileru.