Jelena Ružić
Autor
Jelena Ružić

Sorrentino vješto isprepliće dramu o umornom talijanskom predsjedniku i crnom papi s dreadovima na glavi

"La Grazia"
IMDb
10.12.2025. u 10:39

”La Grazia” nije možda najspektakularniji Sorrentinov film i svakako više očarava svojom srži nego što to čini formom. Film je veličanstven, dostojanstven i kao da u sebi ima nešto od monumentalnosti rimske arhitekture, no to je sve tako zato što je lik imaginarnog predsjednika takav. Ovo je više od svega portret čovjeka i prikaz njegova unutarnjeg putovanja u kojem je izvana moćan, snažan, uspješan, a iznutra nesiguran, krhak, na trenutke isprazan i više od svega umoran od života

Film “La Grazia”, koji je svoju premijeru doživio na festivalu u Veneciji, a koji je prikazan na ovogodišnjem Human Rights Film Festivalu, jedan je – koliko god to bilo neuobičajeno reći za film – dostojanstven uradak. Vjerojatno zato što cijeli film nosi sjajni Toni Servillo kojeg je dopala uloga talijanskog predsjednika Mariana De Santisa.

De Santis je, dakle, talijanski predsjednik kojemu se bliži kraj mandata. Do kraja mandata treba donijeti odluku o dva predsjednička pomilovanja kojima može osloboditi osobe osuđene zbog ubojstva svojih partnera, ali i odlučiti hoće li se donijeti zakon kojim se legalizira eutanazija. De Santis je profinjen stariji gospodin u pravom smislu te riječi i naočit vrhunski pravnik koji je autor tomova i tomova knjiga o talijanskom zakonodavstvu. Uz to je i praktični katolik, udovac i osobni prijatelj s papom (inače, crnim papom s dreadovima na glavi). Dok danima promišlja o svojim idućim profesionalnim, odnosno predsjedničkim koracima, paralelno s tim isprepliću mu se osobne, moralne dileme, neriješeni problemi iz prošlosti, među kojima je najveći njegova sumnja u to je li ga pokojna žena prije četrdeset godina varala. U svemu mu u životu – kako u poslovnim odlukama, tako i u onim privatnim koje se ponajviše tiču zabrane pušenja cigareta i forsiranje zdrave prehrane – pomaže kći Dorotea, koja je i sama pravnica. Što će i kako će De Santis odlučiti, saznat će se na putu na kojem se susreću i druge priče: o vjernosti, ljubavi, moralu, prolaznosti, smislu i besmislu.

”La Grazia” nije možda najspektakularniji Sorrentinov film i svakako više očarava svojom srži nego što to čini formom. Kao što je već spomenuto, film je veličanstven, dostojanstven i kao da u sebi ima nešto od monumentalnosti rimske arhitekture, koja se također nemalo proteže kroz film. No to je sve tako zato što je lik imaginarnog predsjednika takav. Ovo je više od svega portret čovjeka i prikaz njegova unutarnjeg putovanja u kojem je izvana moćan, snažan, uspješan, a iznutra nesiguran, krhak, na trenutke isprazan i više od svega umoran od života. I on takav, posve rastrgan, samo želi lakoću i mir. Jer, kako mu se bliži kraj mandata, kao da sluti (a možda i priželjkuje) da mu se bliži i kraj života. Zapravo, uviđa kako njegove želje i htijenja nisu puno drukčija od ljudi koji traže pomilovanje. Sve što žele i oni i on je – milost (la grazia). I u potrazi za milošću, a da nije znao da je točno to ono što traži, ovo filmsko putovanje polako postaje tiha meditacija o čovjeku koji shvaća da politička moć nije štit od vlastitih slabosti. Kada se svemu tome doda klasična profinjenost kroz interijere, eksterijere, pa čak i kroz predsjednikovu dugogodišnju prijateljicu Coco, “La Grazia” zaista postaje miran i meditativan uradak o onome čega je malo tko pošteđen – o teškoći samoće u starosti.

La Grazia (Human Rights Film Festival)

Drama, Italija, 131 min

Režija: Paolo Sorrentino

Glumci: Toni Servillo, Anna Ferzetti

Gledati u sunce (Human Rights Film Festival)

Drama, Njemačka, 149 min

Režija: Mascha Schilinski

Glumci: Hanna Heckt, Lena Urzendowsky

"Gledati u sunce"
Foto: IMDb

Novi uradak njemačke redateljice Masche Schilinski ona je vrsta filma kojem treba nekoliko dana da se u potpunosti “slegne” i da gledatelju otkrije sve svoje skrivene slojeve. Već i igra s naslovima – doslovno prevedeno “Gledati u sunce” nasuprot engleskoj inačici “Zvuk pada”, koja odudara i zbunjuje – nagovještava da je riječ o djelu koje se opire jednostavnom tumačenju. I doista, čini se kako bi ovaj film bilo teško ikako nasloviti. Iznimno zamršeno, ali dovoljno vješto da ne izgubi pažnju publike, “Gledati u sunce” isprepliće živote četiri generacije djevojaka koje žive na istoj farmi na sjeveru Njemačke. Iako svaka od njih ima vlastitu, intimnu priču, film još snažnije progovara o traumi koja se provlači kroz generacije i o okrutnostima kojima su žene bile i jesu izložene. Teško ga je precizno sažeti budući da svaka od četiri priče nosi svoje enigme, a nagli prijelazi iz jedne priče u drugu samo dodatno pojačavaju osjećaj raslojavanja koji film, čini se, namjerno ostavlja. Nimalo jednostavan za gledanje, s pojedinim scenama za koje biste radije da ih nikad niste vidjeli, “Gledati u sunce” film je koji traži strpljenje i koji u atmosferi nelagode pohranjuje svoju najveću snagu.

Ključne riječi
kultura human rights film festival Paolo Sorrentino filmska kritika film

Šokantne četiri epizode: Netflixov dokumentarac potpuno razotkrio mračne tajne P. Diddyja

Četverodijelna dokumentarna serija "Sean Combs: The Reckoning" u produkciji njegovog dugogodišnjeg rivala Curtisa "50 Cent" Jacksona stigla je na Netflix i u samo nekoliko dana zasjela na prvo mjesto gledanosti u Hrvatskoj. Serija donosi mučan i detaljan prikaz desetljeća optužbi za nasilje, manipulaciju i zlostavljanje koje su pratile uspon i sada već strmoglavi pad nekoć navodno nedodirljivog Seana "Diddyja" Combsa. Upozoravamo da ovaj tekst sadrži detalje koji bi nekima mogli biti uznemirujući.

10
u režiji Božidara Domagoja Burića

VIDEO Jedan od najvećih pothvata HTV-a: Filmski spektakl o caru Dioklecijanu, naši glumci pričaju na latinskom

Hrvatska radiotelevizija predstavila je trailer za svoj ambiciozni povijesni film "Diocles" o životu rimskog cara Dioklecijana koji u kina stiže 2026. godine. Riječ je o jednom od najvećih produkcijskih pothvata u povijesti domaće kinematografije u režiji Božidara Domagoja Burića, u kojem će uloge igrati neka od najpoznatijih imena hrvatske glumačke scene, a dijalozi, zanimljivo je spomenuti, bit će u potpunosti na latinskom jeziku

Bondovoj oskarovki sretan 91. rođendan!

Zanijemila je kad joj je zmija pala na lice, još glumi iako je slijepa, a rekli su joj da nema lice za film i da odustane

Dama Judi Dench iza sebe ima oko 100 filmskih uloga, osam nominacija i jednoga osvojenog Oscara, kojim je ušla i u anale jer ga je dobila za najkraću ulogu u povijesti te dodjele – za film "Zaljubljeni Shakespeare", u kojem se pojavljuje samo osam minuta. Ključna uloga, naravno, bila je ona hladne šefice tajne službe MI6, poznate kao M, u serijalu o Jamesu Bondu. Prvi se put pojavila 1995. u filmu "Zlatno oko" uz Piercea Brosnana i zadržala ju je u sedam filmova, zaključno s dirljivom smrću u filmu "Skyfall" iz 2012.

Premium sadržaj
Hrvatski egiptolog i kulturni ataše u Kairu

'Karikaturalnog o Egiptu najviše ima u neobjašnjivo uspješnim Mumijama s katastrofalnim glavnim glumcem i još gorim scenarijem i režijom'

Nova knjiga filmskog povjesničara i egiptologa Daniela Rafaelića "Drevni Egipat na filmu" monumentalna je povijest kinematografskog prikaza drevnog Egipta, od najranijih nijemih filmova do modernih interpretacija. "Cijelu svoju karijeru povjesničara filma i egiptologa čekao sam da se netko prihvati ovako složenog zadatka. Takvu sam knjigu toliko želio pročitati. Na kraju sam odlučio sam krenuti u pisanje, a put je bio iznimno zahtjevan, kompleksan i dug", kaže Rafaelić

