Šokantne četiri epizode: Netflixov dokumentarac potpuno razotkrio mračne tajne P. Diddyja

Autor
Milena Zajović
09.12.2025.
u 20:20

Četverodijelna dokumentarna serija "Sean Combs: The Reckoning" u produkciji njegovog dugogodišnjeg rivala Curtisa "50 Cent" Jacksona stigla je na Netflix i u samo nekoliko dana zasjela na prvo mjesto gledanosti u Hrvatskoj. Serija donosi mučan i detaljan prikaz desetljeća optužbi za nasilje, manipulaciju i zlostavljanje koje su pratile uspon i sada već strmoglavi pad nekoć navodno nedodirljivog Seana "Diddyja" Combsa. Upozoravamo da ovaj tekst sadrži detalje koji bi nekima mogli biti uznemirujući.

Dokumentarna serija, koju je režirala cijenjena Alexandria Stapleton, stigla je na streaming servis 2. prosinca 2025. i odmah izazvala potres. Kroz četiri epizode, serija ne samo da objedinjuje već poznate optužbe, već donosi i nova, šokantna svjedočanstva ljudi iz Combsovog najbližeg kruga – od bivših poslovnih partnera i umjetnika s njegove etikete Bad Boy Records, do članova porote s njegovog nedavnog suđenja. Kritičari su je gotovo jednoglasno prozvali "sumorno potrebnom" i "nemilosrdnim portretom zastrašujuće individue", dok je publika ostala zgrožena razmjerom navodnih zločina skrivenih iza blještave fasade uspjeha. Serija je postala toliko gledana da je s prvog mjesta globalne ljestvice skinula čak i dugoočekivanu petu sezonu serije "Stranger Things".

Reakcija Combsovog tima bila je brza i oštra. Njegovi odvjetnici poslali su Netflixu pismo u kojem traže hitno povlačenje serije, nazivajući je "sramotnim napadom" koji se koristi "ukradenim snimkama koje nikada nisu bile odobrene za objavljivanje". U središtu spora su intimne snimke nastale samo šest dana prije Combsovog uhićenja u rujnu 2024., na kojima se vidi kako s odvjetnicima raspravlja o pravnoj strategiji i percepciji u javnosti. Netflix je odbacio optužbe, tvrdeći da su snimke pribavljene legalno i da posjeduju sva potrebna prava. Glasnogovornik streaming diva naglasio je kako ovo "nije osvetnički uradak" te da izvršni producent 50 Cent, unatoč poznatom rivalstvu, nije imao kreativnu kontrolu nad sadržajem.

Upravo te snimke čine okosnicu serije i pružaju jeziv uvid u psihu čovjeka koji osjeća da se obruč oko njega steže. U jednom od najcitiranijih trenutaka, Combs na telefonu govori svom odvjetniku: "Moramo pronaći nekoga tko će raditi s nama, tko se bavio najprljavijim od prljavih poslova medija i propagande. Gubimo." Serija vješto isprepliće te posljednje dane slobode s arhivskim snimkama i svjedočanstvima koja grade sliku o sustavnom obrascu zlostavljanja koji se proteže kroz cijelu njegovu karijeru.

Bivši suradnici, poput suosnivača Bad Boy Entertainmenta Kirka Burrowesa, opisuju atmosferu straha i nasilja. Optužbe idu od fizičkog nasilja nad bivšom djevojkom Misom Hylton, do navodnog izbjegavanja plaćanja odštete obiteljima devetero poginulih u stampedu na humanitarnoj utakmici 1991. godine, tako što je vlasništvo nad tvrtkom prepisao na majku. Serija detaljno obrađuje i navode da je umjetnike s kojima je radio sustavno potkradao, a Burrowes čak tvrdi da ga je Combs, prijeteći bejzbolskom palicom, prisilio da mu prepiše svoj udio u kompaniji.

Jedno od najpotresnijih svjedočanstava u seriji dolazi od pjevačice Aubrey O'Day, bivše članice grupe Danity Kane. Ona otkriva kako je tek godinama kasnije, čitajući sudski iskaz svjedokinje, saznala da su je Combs i još jedan muškarac drogirali. "Znači li to da sam silovana? Ja čak ni ne znam jesam li bila silovana, a i ne želim znati", govori O'Day kroz suze. Također je podijelila eksplicitne e-mailove koje joj je Combs navodno slao dok joj je bio šef i izjavila kako "apsolutno osjeća" da je izbačena iz grupe jer nije htjela sudjelovati u seksualnim odnosima s njim. Serija također donosi svjedočanstvo producenta Rodneya "Lil Roda" Jonesa, koji tvrdi da se nakon drogiranja probudio u krevetu pored Combsa, osjećajući bolove od navodnog seksualnog napada.

Dokumentarac se ne ustručava zaroniti ni u nikada razriješeno poglavlje hip-hop povijesti – ubojstva Tupaca Shakura i The Notorious B.I.G.-a. Kirk Burrowes iznosi zapanjujuću tvrdnju: "Mislim da je Sean, sada kad gledam zrelim očima, imao mnogo veze s Tupacovom smrću." Serija uključuje i snimke policijskog ispitivanja člana bande Crips, koji tvrdi da je Combs ponudio milijun dolara za ubojstvo Tupaca i Sugea Knighta. Nadalje, Burrowes optužuje Combsa da je, unatoč opasnosti, nagovorio Biggieja da se vrati u Los Angeles radi promocije albuma, što je na kraju dovelo do njegove smrti. Kao konačni čin bešćutnosti, navodi se da je Combs troškove Biggiejeve velebne sahrane naplatio s računa pokojnog repera.

Posebnu težinu seriji daju intervjui s dvoje porotnika s Combsovog suđenja. Njihova razmišljanja otkrivaju koliko je kompleksan bio slučaj i zašto je na kraju osuđen samo po dvije manje teške točke optužnice za prostituciju, a oslobođen za reketarenje i trgovinu ljudima. Porotnik 75 izrazio je zbunjenost odnosom između Combsa i njegove bivše djevojke Cassie Venture, čija je tužba pokrenula lavinu. "Ne možete imati oboje. Imati luksuz i onda se žaliti na to", rekao je, dok je porotnica 160 priznala da je njezina prva reakcija na djelomičnu presudu bila: "O, sranje." Njihova svjedočanstva, zajedno s izjavom bivše Combsove asistentice Capricorn Clark koja tvrdi da su porotnici bili "zaslijepljeni zvijezdom", sugeriraju da je njegova slava možda utjecala i na ishod suđenja.

Na kraju, "Sean Combs: The Reckoning" čini se kao konačni udarac reputaciji čovjeka koji je desetljećima bio sinonim za "Black excellence" i nezaustavljivi uspjeh. Njegov slogan "Can't Stop, Won't Stop" sada zvuči kao gorka ironija. Rijetki su stali u njegovu obranu, a detalji izneseni u seriji, od navodnih "freak off" zabava koje su se održavale na godišnjicu Biggiejeve smrti do sudjelovanja njegovog sina Justina u njima, stvorili su sliku predatora čiji je pad bio neizbježan.

