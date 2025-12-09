Naši Portali
Hrvatski egiptolog i kulturni ataše u Kairu

'Karikaturalnog o Egiptu najviše ima u neobjašnjivo uspješnim Mumijama s katastrofalnim glavnim glumcem i još gorim scenarijem i režijom'

Autor
Robert Bubalo
09.12.2025.
u 09:37

Nova knjiga filmskog povjesničara i egiptologa Daniela Rafaelića "Drevni Egipat na filmu" monumentalna je povijest kinematografskog prikaza drevnog Egipta, od najranijih nijemih filmova do modernih interpretacija. "Cijelu svoju karijeru povjesničara filma i egiptologa čekao sam da se netko prihvati ovako složenog zadatka. Takvu sam knjigu toliko želio pročitati. Na kraju sam odlučio sam krenuti u pisanje, a put je bio iznimno zahtjevan, kompleksan i dug", kaže Rafaelić

Daniel Rafaelić, filmski povjesničar i egiptolog, a u posljednje vrijeme i kulturni ataše u Kairu, jedinstvena je figura na raskrižju arheologije, povijesti filma i kulturne diplomacije. Upravo ovih dana na police knjižara stiže njegova nova knjiga "Drevni Egipat na filmu", monumentalna povijest kinematografskog prikaza drevnog Egipta, od najranijih nijemih filmova do modernih interpretacija.

Rafaelić je među rijetkima koji su ujedinili struku egiptologa s dubokom stručnošću u filmskoj arheologiji, što je rezultiralo poglavljem u međunarodnoj znanstvenoj ediciji Povijesti svjetske egiptologije sveučilišta u Cambridgeu. U vremenu ponovne globalne fascinacije starim civilizacijama i buđenja novog interesa za egipatsku baštinu – od velikog muzeja u Gizi do masovnih medijskih interpretacija – Rafaelićeva knjiga stiže kao nužan refleks na pitanje: kako smo stoljećima vizualne kulture oblikovali imaginarni Egipat za filmske dvorane i ekrane?

