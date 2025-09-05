Kina je danas vrlo otvorena i katkad mi se čini da je Europa konzervativnija

U komentaru kompozicije Passacaglia za veliki simfonijski orkestar njen autor Tan Dun citirao je Leonarda da Vincija, koji je jednom rekao: "Kako bismo došli do spoznaje o kretanju ptica u zraku, najprije je potrebno steći znanje o vjetrovima, što ćemo dokazati kretanjem vode."



"Odmah sam odlučio uzeti tu ideju valova i vode kao zrcala kako bih otkrio kretanje vjetra i ptica", kaže slavni američki skladatelj rođen u Kini. Priroda je njegovo stalno nadahnuće, a ideja tajnog sklada i tajnih došaptavanja vječnih putnika, vjetrova i ptica, bila je osobito prikladna za kompoziciju koju je od Tan Duna 2015. naručio Carnegie Hall za Nacionalni omladinski orkestar SAD-a i njihovo putovanje na drugi kraj svijeta, u skladatelju prvu domovinu Kinu.