Maestro Zhang Guoyang

Kina je danas vrlo otvorena i katkad mi se čini da je Europa konzervativnija

Autor
Branimir Pofuk
05.09.2025.
u 16:05

Razgovarali smo sa šefom-dirigentom jedinoga privatnog simfonijskog orkestra u Kini, maestrom Zhangom Guoyangom

U komentaru kompozicije Passacaglia za veliki simfonijski orkestar njen autor Tan Dun citirao je Leonarda da Vincija, koji je jednom rekao: "Kako bismo došli do spoznaje o kretanju ptica u zraku, najprije je potrebno steći znanje o vjetrovima, što ćemo dokazati kretanjem vode."

"Odmah sam odlučio uzeti tu ideju valova i vode kao zrcala kako bih otkrio kretanje vjetra i ptica", kaže slavni američki skladatelj rođen u Kini. Priroda je njegovo stalno nadahnuće, a ideja tajnog sklada i tajnih došaptavanja vječnih putnika, vjetrova i ptica, bila je osobito prikladna za kompoziciju koju je od Tan Duna 2015. naručio Carnegie Hall za Nacionalni omladinski orkestar SAD-a i njihovo putovanje na drugi kraj svijeta, u skladatelju prvu domovinu Kinu.

