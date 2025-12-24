Naši Portali
HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ

Dodijeljena nagrada HGM-a „Ivo Vuljević“ Janu Nikoviću

24.12.2025.
u 07:46

Prostor foajea Hrvatskog narodnog kazališta prije nekoliko je dana ispunila glazba mladog pijanista Jana Nikovića, čije su interpretacije ostavile snažan dojam na okupljenu publiku. Nakon što mu je uručena prestižna nagrada Hrvatske glazbene mladeži „Ivo Vuljević“, ovogodišnji laureat publici se predstavio posebnim glazbenim trenutkom.

Nagradu mladom Janu Nikoviću uručio je predsjednik HGM-a, maestro Tonči Bilić. Hrvatska glazbena mladež 38. godinu za redom dodjeljuju ovu uglednu nagradu za najboljeg mladog glazbenika u protekloj godini. Nagrada koja se dodjeljuje od 1988. godine i predstavlja jednu od najvažnijih karijernih prekretnica za mlade glazbenike u Hrvatskoj, ove je godine pripala umjetniku koji svojim radom i postignućima predstavlja vrhunsku izvrsnost hrvatske glazbene scene. Ovogodišnji laureat jedan od najistaknutijih i najperspektivnijih mladih hrvatskih umjetnika, čije interpretacije osvajaju publiku i kritiku na svjetskoj razini.

Niković je već danas među najtraženijim glazbenicima svoje generacije. Redovito nastupa na pozornicama Europe, Sjeverne i Južne Amerike i Azije, surađujući s orkestrima kao što su Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Hilton Head Symphony Orchestra, Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, Sendai Philharmonic Orchestra i mnogi drugi. Nastup pod ravnanjem maestra Dominga Hindoyana, emitiran međunarodno na ClassicFM-u, dodatno je učvrstio njegov status izvanrednog mladog umjetnika.

Jedna od istaknutih laureata nagrade Ivo Vuljević i Umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak predložila je ovog mladog umjetnika za ovogodišnjeg dobitnika.

U svom prijedlogu ona konstatira da je Jan Niković „nesosporan taktilni talent ali i živa, gotovo električna scenska prisutnost koja odiše jednom karizmom danas neophodnom za pridobivanje pažnje publike“, te dodaje „da je svoj talent obogatio neprekidnim, strastvenim, gotovo radoholičnim pristupom usavršavanja i stalnog učenja“.

Uzimajući u obzir sve navedeno, odluka o nagradi donesena je jednoglasno. Ocjenjivački sud radio je u sastavu: mo Tonči Bilić, predsjednik – mr. Naima Balić - red.prof. Katarina Krpan - akademik Frano Parać - red prof. Anđelko Krpan te red.prof. Berislav Šipuš.

Nagrada „Ivo Vuljević“ dodjeljuje se za sveukupno djelovanje mladih glazbenika s naglasom na najistaknutije umjetničko ostvarenje u 2025. godini i kroz više od tri je desetljeća kroz ruke nagrade i žirija prodefilirala impozantna serija hrvatskih glazbenih umjetnika od kojih su mnogi u međuvremenu svoju umjetničku aktivnost čvrsto ugradili u lik hrvatske glazbene umjetnosti 21. stoljeća. Kao velika nacionalna tvrtka HEP podržava brojne projekte u kulturi koji inspiriraju i oblikuju društvo na bolje. Stoga je i ove godine tvrtka ponosni sponzor dodjele nagrade „Ivo Vuljević“ kojom se odaje priznanje iznimnim mladim glazbenicima. Bravo svim sudionicima projekta. Uz HEP podupiratelji Nagrade su Ministarstvo kulture i medija RH i Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Zagrebački solisti, Zorin dom Karlovac, Dubrovačke ljetne igre, Glazbene večeri u sv. Donatu, Glazbena mladež Zagrebačke županije te restoran Gallo, vinarija Krauthaker i Press Clipping.

Ključne riječi
Jan Niković HGM

