Dodijeljena nagrada HGM-a „Ivo Vuljević“ Janu Nikoviću

Nagradu mladom Janu Nikoviću uručio je predsjednik HGM-a, maestro Tonči Bilić. Hrvatska glazbena mladež 38. godinu za redom dodjeljuju ovu uglednu nagradu za najboljeg mladog glazbenika u protekloj godini. Nagrada koja se dodjeljuje od 1988. godine i predstavlja jednu od najvažnijih karijernih prekretnica za mlade glazbenike u Hrvatskoj, ove je godine pripala umjetniku koji svojim radom i postignućima predstavlja vrhunsku izvrsnost hrvatske glazbene scene. Ovogodišnji laureat jedan od najistaknutijih i najperspektivnijih mladih hrvatskih umjetnika, čije interpretacije osvajaju publiku i kritiku na svjetskoj razini.

Niković je već danas među najtraženijim glazbenicima svoje generacije. Redovito nastupa na pozornicama Europe, Sjeverne i Južne Amerike i Azije, surađujući s orkestrima kao što su Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Hilton Head Symphony Orchestra, Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, Sendai Philharmonic Orchestra i mnogi drugi. Nastup pod ravnanjem maestra Dominga Hindoyana, emitiran međunarodno na ClassicFM-u, dodatno je učvrstio njegov status izvanrednog mladog umjetnika.

Jedna od istaknutih laureata nagrade Ivo Vuljević i Umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak predložila je ovog mladog umjetnika za ovogodišnjeg dobitnika.

U svom prijedlogu ona konstatira da je Jan Niković „nesosporan taktilni talent ali i živa, gotovo električna scenska prisutnost koja odiše jednom karizmom danas neophodnom za pridobivanje pažnje publike“, te dodaje „da je svoj talent obogatio neprekidnim, strastvenim, gotovo radoholičnim pristupom usavršavanja i stalnog učenja“.

Uzimajući u obzir sve navedeno, odluka o nagradi donesena je jednoglasno. Ocjenjivački sud radio je u sastavu: mo Tonči Bilić, predsjednik – mr. Naima Balić - red.prof. Katarina Krpan - akademik Frano Parać - red prof. Anđelko Krpan te red.prof. Berislav Šipuš.

Nagrada „Ivo Vuljević“ dodjeljuje se za sveukupno djelovanje mladih glazbenika s naglasom na najistaknutije umjetničko ostvarenje u 2025. godini i kroz više od tri je desetljeća kroz ruke nagrade i žirija prodefilirala impozantna serija hrvatskih glazbenih umjetnika od kojih su mnogi u međuvremenu svoju umjetničku aktivnost čvrsto ugradili u lik hrvatske glazbene umjetnosti 21. stoljeća. Kao velika nacionalna tvrtka HEP podržava brojne projekte u kulturi koji inspiriraju i oblikuju društvo na bolje. Stoga je i ove godine tvrtka ponosni sponzor dodjele nagrade „Ivo Vuljević“ kojom se odaje priznanje iznimnim mladim glazbenicima. Bravo svim sudionicima projekta. Uz HEP podupiratelji Nagrade su Ministarstvo kulture i medija RH i Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Zagrebački solisti, Zorin dom Karlovac, Dubrovačke ljetne igre, Glazbene večeri u sv. Donatu, Glazbena mladež Zagrebačke županije te restoran Gallo, vinarija Krauthaker i Press Clipping.