Piše Milena Zajović

Kako sam u ranim danima interneta, o kojem naši roditelji nisu znali ništa, postala dječji narkobos

Milena Zajović
20.01.2026.
u 10:04

Retrofuturistički, ultranasilni "Fallout" bio je formativno iskustvo u doba manjka kontrole nad kompjuterskim igrama i sadržajima ranog interneta o kojem naši roditelji nisu znali ništa, pa su nas puštali da gledamo leševe, drogiramo se i ubijamo

Sjećam se dobro: bila je 1997. godina, relativno nedavno vratili smo se u obnovljeni stan u Osijeku, a ja sam sjedila za svojom triosamšesticom i instalirala piratsku verziju tada potpuno nove igre "Fallout". Gotovo istovremeno, instalirao ju je i moj šestogodišnji bratić. Iako znatno mlađi od mene, i on je, baš kao i ja, odrastao u blaženo doba manjka kontrole nad kompjuterskim igrama i sadržajima ranog interneta o kojem naši roditelji nisu znali ništa. To nam je donijelo slobodu da, potpuno nepripremljeni, ali i ratom nekako očvrsnuli, gledamo sadržaje koji su sve samo ne prikladni za djecu (sjetimo se samo tada popularne snuff stranice rotten.com, na kojoj su objavljivane fotografije stvarnih leševa), te igramo igre koje su bile debelo van naše dobne kategorije, ali su nam donosile nemjerljivo uzbuđenje.

Ključne riječi
TV serija Fallout videoigre igre TV film

