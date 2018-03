Kako je i zašto iz naših srca nestalo mjesto za – druge?

Društvo u kojem ništa ne funkcionira, ljude koji kroz bezbroj praznih riječi skrivaju vlastitu nemoć, probleme – od nacionalizma preko nezaposlenosti po nacionalnoj osnovi pa sve do “nejebice” redatelj Bobo Jelčić predstavlja kao kazališnu predstavu u kojoj se sve raspada. Baš zbog toga njegov novi autorski projekt “Govori glasnije!”, koji smo premijerno vidjeli u Satiričkom kazalištu Kerempuh, zbunio je mnoge, naročito na samom početku kada se “ne može” rastvoriti kazališni zastor pa glumica izlazi pred njega i gledatelje uvodi u predstavu.

Jelčić ovdje progovara o mnogim problemima društva, ali i o tome koliko smo još daleko od te žuđene Europe. Više je sarkastičan nego satiričan dok nam u lice baca probleme pokraj kojih šutke prolazimo, a trebali bismo zbog njih vrištati. On vješto i smisleno koristi neke od motiva iz dvije prethodne predstave koje je radio u &TD-u i HNK Zagreb: “K’o rukom odneseno” i “Na kraju tjedna”. Ponovno na scenu postavlja običnu svakodnevicu, obične ljude, okružene dijelovima kuhinje, namještajem dnevne sobe... “Kretanje” tih komada namještaja i ljudi na trenutke izaziva vrtoglavicu kod gledatelja, jer batrganje u tim “običnim” životima ono je što svi poznajemo. Je li zato iz naših srca nestalo mjesta za – druge? Ili ga nikada nije ni bilo?

No, raspad društva i života redatelj ovdje koristi i za zaista satiričnu žaoku upućenu istom takvom raspadu u kazalištu. Za sve one koji su često u teatru upravo ti su dijelovi predstave urnebesno smiješni, i to zbog svoje točnosti i istinitosti: kada kazalište utone u mrak (jer neki redatelji zaista tako i dan-danas rješavaju izmjenu scena), kada glumci ne mogu ući u lik jer ih je kostimograf odjenuo u preširoke hlače ili kada zlobno komentiraju gošću iz drugog kazališta koja je, naravno, dobila glavnu ulogu. Ta je gošća Jadranka Đokić, prvakinja Drame HNK Zagreb, istinski sjajna u ulozi žene koja dolazi moliti pomoć. Uz nju su odlični Nikša Butijer i Petra Svrtan kao bračni par kojima ona dolazi, Vili Matula kao njihov sin i Nina Erak-Svrtan kao njegova djevojka. Tu su i Marko Makovičić kao neurotični susjed i Damir Poljičak kao moćni poznanik koji “može sve”.