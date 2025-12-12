'Tema femicida ne prestaje biti sve mučnija, ali drago mi je da umjetnost, barem što se ove teme tiče, ide ukorak s vremenom'

"Prema podacima: DRUGA" nova je predstava u režiji i prema tekstu Katje Grcić, koji je 2022. ovjenčan nagradom Marin Držić, koja će premijerno biti izvedena u ponedjeljak, 15. prosinca u 21 sat u Centru za kulturu Maksimir. Riječ je o intimnoj predstavi koja donosi tri priče o (ne)ljubavi kao o mjestu gdje se nasilje, zablude, humor i strahovi vrte u krug krajolika jedne ženske psihe u potrazi za nečim sigurnim, trajnim i svojim. Predstavu izvode Linda Begonja, Lada Bonacci i Nikolina Prkačin.

Može li se nasilje dogoditi bilo kome? Postoje li određeni obrasci, preduvjeti i okolnosti koje osiguravaju plodno tlo za različite oblike eksploatacije i zlostavljanja? Koju ulogu pritom igra izolacija, materijalna (ne)stabilnost, obrazovanje, dob, odgoj, društveni kapital?Gdje je izlaz i je li dostupan svakome? U kojoj mjeri društvo, udruge, javne službe mogu osigurati podršku, pomoć, zaštitu? I naposlijetku, kakav je unutarnji krajolik žene koja se zatekne u takvoj situaciji? Pitanjima poput ovih bavi se kazališni komad "Prema podacima: DRUGA" nastao prema dramskom tekstu autorice Katje Grcić. Istovremeno mučan i ironičan, hladan i topao, kognitivan i emotivan, komad uprizoruje intenzivan, duboko intiman krug u kojem se presijecaju tri priče, tri razine svijesti, tri životna puta - krug jednako zatvoren koliko i otvoren, jednako daleko koliko i blizu, jednako tuđi koliko i naš, a još jedno pitanje koje se postavlja jest: Možemo li unutar njega susresti drugoga, a možemo li i sebe?

- Žao mi je da od kada sam prije tri godine napisala tekst "Prema podacima: DRUGA" (čije se naslov referira na numeričku statistiku broja femicida u Hrvatskoj) tema ne prestaje biti sve mučnija, ali drago mi je da umjetnost, barem što se ove teme tiče, ide ukorak s vremenom. Premijera u ponedjeljak, 15. prosinca, biti će naš mali obol tome, i vjerujem da će ponuditi neka nova očišta tog istovremeno intimnog i javnog fenomena. Priliku da s nama podijelite prostor introspekcije i "guljenja slojeva" imat ćete i u siječnju, veljači i ožujku 2026. u Centru za kulturu Maksimir - kaže autorica Katja Grcić.

Foto: Sven Mrkonjić

Režiju, dramaturgiju i tekst potpisuje Katja Grcić, a scenografiju, kostimografiju i vizuale Petar Novak. Za scenski pokret je zadužena Margareta Sinković, za glazbu Elizabeta Marjanović, a za svjetlo Lana Nežmah. Predstava nastaje u produkciji UO KADAR, a asistentica produkcije je Ingrid Jakšić.