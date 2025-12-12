Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO/VIDEO Matej Meštrović oduševio putnike koncertom na aerodromu
Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.
Međunarodna zračna luka Zagreb ustupila je prostor Hrvatskom glazbenom zavodu koji se obnavlja nakon zagrebačkog potresa
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Projekt "Glazba koja putuje dalje" započeo je nastupom pijanista i skladatelja Mateja Meštrovića te udaraljkaša Borne Šercara
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
U zračnoj luci, naime, smješten se klavir iz fundusa HGZ-a, Steinway & Sons koji je preživio potres i na kojemu su nekada svirali i učenici Svetislava Stančića, jednog od najvažnijih članova HGZ-a
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Instrument je nazvan Klavir nade, tijekom Adventa i blagdana na njemu svirat će studenti Muzičke akademije, a klavir će tamo ostati do kraja 2026.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ministrica Obuljen Koržinek izrazila je zadovoljstvo što s kulturom i umjetnošću ispraćamo posjetitelje s nadom da će se vratiti ne samo u Hrvatsku već i u obnovljeni Hrvatski glazbeni zavod
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
isprobajte!
Muškarci, ako napravite ovo, probudit ćete kod žena želju za seksom
Video sadržaj
ABA LIGA
Zadar poražen unatoč novoj sjajnoj partiji Mihailovića
Video sadržaj
“GREGORIJANSKI KORAL I IMPROVIZACIJA”
Sestri Josipi Pavli Jakić u Beču uručena prestižna austrijska državna nagrada. Jedina nagrađena od preko 3000 studenata
OSUMNJIČENIK U PRITVORU
Lagao da je liječnik i prevario starije osobe diljem Hrvatske: Ukrajinac ukrao 150 tisuća eura
1
/
Molimo vas pričekajte...