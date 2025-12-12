FOTO/VIDEO Matej Meštrović oduševio putnike koncertom na aerodromu

Međunarodna zračna luka Zagreb ustupila je prostor Hrvatskom glazbenom zavodu koji se obnavlja nakon zagrebačkog potresa
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Projekt "Glazba koja putuje dalje" započeo je nastupom pijanista i skladatelja Mateja Meštrovića te udaraljkaša Borne Šercara
Foto: Igor Soban/PIXSELL
U zračnoj luci, naime, smješten se klavir iz fundusa HGZ-a, Steinway & Sons koji je preživio potres i na kojemu su nekada svirali i učenici Svetislava Stančića, jednog od najvažnijih članova HGZ-a
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Instrument je nazvan Klavir nade, tijekom Adventa i blagdana na njemu svirat će studenti Muzičke akademije, a klavir će tamo ostati do kraja 2026.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Ministrica Obuljen Koržinek izrazila je zadovoljstvo što s kulturom i umjetnošću ispraćamo posjetitelje s nadom da će se vratiti ne samo u Hrvatsku već i u obnovljeni Hrvatski glazbeni zavod
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
