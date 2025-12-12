Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Premijera u ZKM-u

Nova drama Tene Štivičić "ACID/Kiselina" razotkriva kazališne zlostavljače

ZKM
Autor
Bojana Radović
12.12.2025.
u 23:00

Prvorazredni kulturni, ali i društveni događaj bila  je večerašnja premijera nove drame Tene Štivičić „ACID/Kiselina“ u Zagrebačkom kazalištu mladih. Predstava je nastala u koprodukciji s Litavskim nacionalnim dramskim kazalištem iz Vilniusa i u režiji gosta -  Antanasa Obcarskasa.

Premijeru su pogledali mnogi uglednici, na čelu s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek, te mnogi kazalištarci, počevši od Rade Šerbedžije, jer ovom je novom  dramom Tena Štivičić zaokružila svoje uspjehe u  2025. godini u kojoj joj je drama „Raspršeni“ praizvedena u Berlinu. I to je djelo ujedno i prva hrvatska drama praizvedena u uglednom berlinskom dramskom kazalištu Berliner Ensembleu, a autorica je z nju dobila  Nagradu Helene Weigel za kazalište 2024./2025. godine.

Koristeći motiv stvarnog događaja iz  2013. godine, kada je tadašnjem umjetničkom direktoru Baleta Boljšoj teatra bačena kiselina u lice, autorica ovdje preispituje odnose moći kazalištu, te u slojevima razotkriva što se to događa iz kulisa nastajanja velikih umjetničkih djela. Pri tome pokazuje i koliko se promijenio naš svijet i kako danas više ne prolaze postupci „vladavine“ nad podložnima u ime stvarnja, kakvi su sve do nedavno shvaćeni kao normalni dio života u izvedbenim umjetnostima. Danas se okrutnostima jasno kaže da su upravo to, a ako ništa drugo zlostavljači se barem moraju povući s javne scene.

Ovdje je u središtu priče jedan koreograf i njegov slavna plesna kompanija, i to u trenutku kada slavi 30 godina umjetničkog rada, o čemu se snima i film. U trenutku kada 'prljavo rublje' kompanije  izlazi na vidjelo, priče se račva u dva glavna pravca: tko je pokrenuo glasine koje su se pretvorile u lavinu, te proces u kojem svaki pojedinac mora izabrati stranu, odlučiti između vlastitog morala i osjećaj za pravdu s jedne te umjetnosti i egzistencije s druge strane.  

 Dramaturgiju predstave, koju je prepun ZKM, ispratio dugotrajnim pljeskom, potpisuje Karla Leko, koreografiju Miloš Isailović, oblikovanje videa Judita Gamulin, scenografiju Barbora Šulniute, a kostimografiju Marta Žegura. Skladatelj je Damir Šimunović, oblikovatelj rasvjete Aleksandar Čavlek. U glavnim su ulogama Frano Mašković i Nataša Dangubić, a uz njih se posebno izdvojio i  Adrian Pezdirc.

Ključne riječi
Tena Štivičić ACID/Kiselina ZKM premijera

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
