Predstava Olivera Frljića posvećena djeci Gaze stiže u Zagreb

Zagrebačko kazalište mladih za utorak 16. prosinca (u 20 sati) najavljuje gostovanje Slovenskog mladinskog gledališča iz Ljubljane s predstavom "Inkubator" koju je režirao Oliver Frljić, a za koju tekst autorski potpisuju ansambl predstve i suradnici.

Znakovit je podnaslov "Inkubatora" koji glasi: Uspavanka za djecu koja su, još prije nego što su znala govoriti, naučila gramatiku smrti. U svijetu u kojem inkubator znači život, a rat ga gasi, ova predstava pred gledatelje postavlja brutalno pitanje: kako govoriti o zaštiti najranjivijih dok slike djece iz Gaze ruše samu ideju humanosti?

Inkubator, nezamjenjiv uređaj za spašavanje prijevremeno rođene djece, simbolizira predanost očuvanju svakog ljudskog života, pa i onoga koji još nije biološki samoodrživ. Preciznim podešavanjem temperature, vlažnosti i kisika te smanjivanjem vanjskih podražaja, inkubatori oponašaju uvjete u maternici i bitno doprinose preživljavanju i zdravom razvoju prijevremeno rođenih beba. Kazališno istraživanje u ovoj predstavi povezuje simboliku inkubatora s brutalnom sadašnjošću rata u Gazi. Prizori inkubatora bez struje u bolnici Al Šifa i novorođenčadi nagurane zajedno kako bi im bilo toplije otvaraju pitanje granica (ne)čovječnosti.

U predstavi glume: Lina Akif, Daša Doberšek, Klemen Kovačič, Draga Potočnjak, Matej Recer, Blaž Šef, Vito Weis, a u autorskom timu su: dramaturgija: Goran Injac, scenograf Igor Pauška, kostimografkinja Slavica Janošević...

Slovenska kazališna kritika je, između ostalog, zabilježila: „Uz izvrsnu uigranost, otvara se i promišljena etička angažiranost koja radikalnim, ponegdje potpuno eksplicitnim i brutalnim prizorima pokazuje da bi umjetnost trebala uznemiravati i razotkrivati nas — otprilike onako kako to čine stvarnosti ratnih područja.“, što je citat iz priloga Taje Lesjak Šilak na MMC / RTV Slovenija.

Predstava će u ZKM-u biti izvedena uz titlove s prijevodom na hrvatski jezik.