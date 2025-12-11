Naši Portali
Gostovanje u ZKM-u

Predstava Olivera Frljića posvećena djeci Gaze stiže u Zagreb

ZKM
VL
Autor
br
11.12.2025.
u 17:51

Podnaslov "Inkubatora" glasi: Uspavanka za djecu koja su, još prije nego što su znala govoriti, naučila gramatiku smrti

Zagrebačko kazalište mladih za utorak 16. prosinca (u 20 sati) najavljuje gostovanje Slovenskog mladinskog gledališča iz Ljubljane s predstavom "Inkubator" koju je režirao Oliver Frljić, a za koju tekst autorski potpisuju ansambl predstve i suradnici. 

Znakovit je podnaslov "Inkubatora" koji glasi: Uspavanka za djecu koja su, još prije nego što su znala govoriti, naučila gramatiku smrti. U svijetu u kojem inkubator znači život, a rat ga gasi, ova predstava pred gledatelje postavlja brutalno pitanje: kako govoriti o zaštiti najranjivijih dok slike djece iz Gaze ruše samu ideju humanosti

Inkubator, nezamjenjiv uređaj za spašavanje prijevremeno rođene djece, simbolizira predanost očuvanju svakog ljudskog života, pa i onoga koji još nije biološki samoodrživ. Preciznim podešavanjem temperature, vlažnosti i kisika te smanjivanjem vanjskih podražaja, inkubatori oponašaju uvjete u maternici i bitno doprinose preživljavanju i zdravom razvoju prijevremeno rođenih beba. Kazališno istraživanje u ovoj predstavi povezuje simboliku inkubatora s brutalnom sadašnjošću rata u Gazi. Prizori inkubatora bez struje u bolnici Al Šifa i novorođenčadi nagurane zajedno kako bi im bilo toplije otvaraju pitanje granica (ne)čovječnosti.

U predstavi glume: Lina Akif, Daša Doberšek, Klemen Kovačič, Draga Potočnjak, Matej Recer, Blaž Šef, Vito Weis, a u autorskom timu su: dramaturgija: Goran Injac, scenograf Igor Pauška, kostimografkinja Slavica Janošević... 

Slovenska kazališna kritika je, između ostalog, zabilježila: „Uz izvrsnu uigranost, otvara se i promišljena etička angažiranost koja radikalnim, ponegdje potpuno eksplicitnim i brutalnim prizorima pokazuje da bi umjetnost trebala uznemiravati i razotkrivati nas — otprilike onako kako to čine stvarnosti ratnih područja.“, što je citat iz priloga Taje Lesjak Šilak na MMC / RTV Slovenija.

Predstava će u ZKM-u biti izvedena uz titlove s prijevodom na hrvatski jezik. 

