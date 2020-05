Jedinstveni umjetnički događaj ispred zagrebačkog HNK

Nakon što je Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu od ponedjeljka, 11. svibnja krenulo s pokusima, ispred kazališta u četvrtak 14. svibnja, s početkom u 18 sati počinje jedinstven umjetnički događaj koji će trajati cijeli vikend.

Riječ je o projektu Nekoliko dana premijere što ga je zagrebački HNK postavio s umjetnikom Davidom Maljkovićem koji će scenografski fundus iz raznih predstava prenijeti u javni prostor, odnosno na travnjake ispred Hrvatskoga narodnog kazališta. David Maljković izlagao je u najprestižnijim svjetskim institucijama a krajem svibnja trebao je pripremiti scenografiju za premijeru predstave Kafka na žalu Harukija Murakamija u režiji Ivice Buljana koja će biti izvedena iduće sezone.

"Novonastala situacija nametnula je nove rutine i naše aktivnosti su izgubile zvuk, naše projekcije su prestale komunicirati s nama, a dodatno stradanje grada za vrijeme potresa dovelo je do promjene stanja u kulturnome krajoliku. U ovom novouspostavljenom realitetu kao mala gesta i intervencija u kazališni eksterijer nastaje i ovaj projekt" kažu iz HNK u Zagrebu.

Koristeći to kao sirovinu, David Maljković uspostavlja dijalektički odnos s postojećim elementima prijašnjih scenografija razvijajući novu prostornu strukturu te kroz izmještanje afirmira njihovu kontinuiranu temporalnost. Ova nova materijalnost nadilazi status definirana artefakta i kroz proces nove gradnje, dobiva drugačije oblike društvenosti. Postavljeni elementi na kazališnom travnjaku, zanemaruju svoju formalnu autonomiju te s obzirom da nisu prikazani u cijelosti, zaigrano kompromitiraju svoju zadanu poziciju i postaju označitelji promjene smjera.

David Maljković rođen je 1973. u Rijeci. Živi i radi u Zagrebu. Samostalno je izlagao u poznatim svjetskim galerijama, poput The Renaissance Society u Chicagu, Palais de Tokyo u Parizu, Kunstmuseum u Sankt Gallenu, BALTIC Centre for Contemporary Art u Gatesheadu, Kunsthalle u Baselu, Van Abbenmuseum u Eindhovenu, Secession u Beču. Izlagao je na 11. Gwangju biennaleu, 56. venecijanskom biennaleu, 29. biennaleu u Sao Paolu, 11. i 9. istanbulskom biennaleu i dr. Njegovi su radovi dijelovi kolekcija brojnih svjetskih muzeja, među ostalima Centra G. Pompidou u Parizu, MUMOK-a u Beču, Museo Reina Sofia u Madridu, MoMA-e u New Yorku, Stedelijk muzeja u Amsterdamu, Tate kolekcije u Londonu.