Plesni centar TALA slavi 25. rođendan: 'Pripremamo arhivsku izložbu, Impro jam te svečano imenovanje izvedbene Dvorane Miljac'

Plesni centar TALA, koji su osnovale Larisa Lipovac Navojec i Tamara Curić, ove godine slavi 25 godina djelovanja, a svečana proslava ove velike obljetnice održat će se u subotu, 20. prosinca u TALA PLE(j)S-u – Prostoru za ples, umjetnost i zabavu u Radničkoj 27 u Zagrebu.

Naime, Plesni centar TALA jedna od rijetkih nezavisnih institucija koja je izdržala, izrasla i oblikovala generacije umjetnika. Ondje su nastali ključni programi koji su otvorili prostor nezavisnoj plesnoj produkciji te su ostvarene brojne međunarodne suradnje i modeli edukacije kakvi do tada nisu postojali, a važno je reći i da je kroz Talu je prošlo na tisuće plesača i ključnih koreografa današnjice, od kojih su samo neki Matija Ferlin, Maša Kolar, BADco., Roberta Milevoj, Silvia Marchig, Alexandra Madsen, Sanja Tropp, Bruno Isaković, Marjana Krajač, Barbara Matijević i mnogi drugi.

Također, godine 2022. otvoren je TALA PLE(j)S, prvi izvedbeni prostor takvog tipa za suvremeni ples u Hrvatskoj, a veliku obljetnicu 25. godina djelovanja Talini će umjetnici obilježiti programom TA-LAjt 25, o čemu nam je više ispričala Larisa Lipovac Navojec, jedna od osnivačica Plesnog centra.

Plesna umjetnica Larisa Lipovac Navojec Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Za proslavu u subotu okupili smo kolege s kojima smo kroz ovih 25 godina surađivali ili koji su prošli kroz Talu na bilo koji mogući način - od glazbenika, kostimografa, scenografa do izvođača, producenata, pedagoga... Sama proslava počinje prezentacijom koja predstavlja presjek 25 godina Tale, ali isto tako prikazuje što planiramo raditi u budućnosti, recimo kroz sljedećih 20 godina, pa bih, zapravo, ovo nazvala jednim prezentacijskim razgovorom. Nakon toga pretapamo se u izvedbu, odnosno Impro jam, u koji će se uključiti naši suradnici, a na samom ulazu u Plesni centar bit će postavljena arhivska izložba, koja također prikazuje što smo radili u Tali u ovih četvrt stoljeća - kaže Lipovac Navojec te dodaje kako će TALA PLE(j)S u subotu postati jedna svjetlosna instalacija posvećena prerano preminulom oblikovatelju svjetla Miljenku Bengezu – Miljcu.

- Važno je napomenuti da će u subotu svi prostori Plesnog centra TALA biti aktivirani, pa će se svugdje nešto događati, a na samom kraju završit ćemo u izvedbenoj dvorani, koja će od subote nositi naziv Dvorana Miljac, što je posveta Miljenku Bengezu – Miljcu, našem dugogodišnjem suradniku čiji je doprinos obilježio brojne predstave suvremenog plesa. Naime, od samih početaka Tale, sanjali smo o izvedbenom prostoru koji će objediniti plesne umjetnike, ali i rasvjetu, a u ovom kontekstu morate razumjeti da plesači, kada rade vlastitu predstavu u kazalištu ili nekoj drugoj instituciji, u taj prostor po prvi put dolaze na sami dan izvedbe. To znači da se, primjerice, scenografija i svjetlo pripremaju samo nekoliko sati prije same premijere, što znači da ondje nastaje jedan veliki kaos. Upravo zbog toga bilo nam je važno da u jednom trenutku imamo vlastitu izvedbenu dvoranu, u kojoj možemo tjednima stvarati, a zahvaljujući natječaju pod nazivom Transformacije i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija dobili smo sredstva kojima smo financirali opremu za našu izvedbenu dvoranu, koja će u subotu biti osvijetljena po uzoru i prema metodama Miljenka Bengeza. Iz tog razloga i cjelokupna proslava nosi naziv TA-LAjt 25 jer ćemo prostor Tale u subotu u doslovnom smislu osvijetliti - zaključuje Larisa Lipovac Navojec.