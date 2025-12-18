Naši Portali
zadarska premijera

FOTO/VIDEO Gledalo ga je više od 5000 ljudi! Evo kako je sinoć bilo na projekciji '260 dana'

Foto: Snimio čitatelj
1/10
Autori: Tia Špero, Hina
18.12.2025.
u 17:38

U dvorani Krešimira Ćosića u Zadru sinoć se na projekciji filma "260 dana" Jakova Sedlara okupilo više od 5000 ljudi

U dvorani Krešimića Ćosića u Zadru, sinoć je zadarsku premijeru novog filma Jakova Sedlara "260 dana" gledalo više od 5000 gledatelja. Bila je to, navodi se, najveća kino projekcija nekog filma u redovitoj distribuciji ikada održana u Hrvatskoj.

Radnja filma, nastalog prema istoimenoj knjizi Marijana Gubine, te prati stvarnu tragediju šesteročlane obitelji Gubina u Domovinskom ratu, koja je bila lišena slobode i podvrgnuta najstrašnijim i najokrutnijim oblicima nasilja punih 260 dana, tijekom okupacije naselja Dalj uz rijeku Dunav u Osječko-baranjskoj županiji.

Film je snimljen na engleskom jeziku, glumačku ekipu čine: Tim Roth, Armand Assante, Ángela Molina, Sam Hazeldine i Will Godber, uz četrdesetak britanskih, španjolskih i hrvatskih glumaca, a scenarij potpisuje Dominik Sedlar, uz oskarovca Barryja Morrowa kao supervizora.

Kako je izgledala rekordna projekcija možete vidjeti na fotografijama i videima koje je snimio čitatelj Večernjeg lista. 

FOTO/VIDEO Film je gledalo više od 5000 ljudi! Pogledajte kako je sinoć bilo na projekciji '260 dana'
Ključne riječi
260 dana Marijan Gubina film Jakov Sedlar

VA
VanjaPlank
19:16 18.12.2025.

Kladim se da za ovo nije bilo novaca iz jugo_Havc-a. Ipak treba namirit sve raznorazne koprodukcije sa kulturnim narodom preko granice

