Koji će legendarni hit zaključiti 'Stranger Things' i zašto je glazba ključna za seriju?

Glazba je oduvijek bila srce i duša serije "Stranger Things". No, čini se da kreatori Matt i Ross Duffer za veliko finale pete sezone pripremaju nešto uistinu posebno. U nedavnom intervjuu, Matt Duffer je potvrdio da će završna epizoda sadržavati pjesmu koju smatraju "epskim odabirom", a čija su prava uspjeli osigurati isključivo zahvaljujući fenomenu koji je nastao oko pjesme Kate Bush.

"Pod normalnim okolnostima, ne bi nam dopustili da dobijemo ta prava", izjavio je, sugerirajući da je riječ o izvođaču ili nasljednicima koji su inače iznimno zaštitnički nastrojeni prema svojem glazbenom katalogu. Ta je izjava, kao uostalom i svaka mrvica koju Dufferi ovih dana bace, potaknula je obožavatelje diljem svijeta da na društvenim mrežama i forumima poput Reddita na žustru raspravu.

Spekulacije su brojne i maštovite, no nekoliko se imena ističe kao glavni favoriti. Mnogi vjeruju da je riječ o pjesmi "Who Wants to Live Forever" (1986.) grupe Queen, čiji su nasljednici poznati po strogom čuvanju ostavštine benda, a savršeno odgovara temama serije. Drugi se klade na klasike izvođača koji su rijetko dopuštali korištenje svoje glazbe, poput Led Zeppelina i Princea, čija bi pjesma poput "I Could Never Take The Place of Your Man" iz 1987. odgovarala vremenskom okviru serije. Među prijedlozima su se našle i "Forever Young" u nekoj od svojih brojnih verzija, ali i "Sorrow" Pink Floyda, čiji mračni stihovi o izgubljenom raju, kažu fanovi, zvuče kao da su pisani za finale sage o Hawkinsu. A jedna od zanimljivijih teorija koje smo pročitali jest da će Steve i Robin putem svoje radio stanice prikupljati omiljene pjesme stanovnika Hawkinsa kako bi stvorili zvučnu obranu od Vecne!

Glazba u seriji "Stranger Things" od samog početka nije bila tek alat za prizivanje nostalgije, već ključan element radnje, sredstvo za karakterizaciju likova i, doslovno, oružje za preživljavanje. Sjećamo se kako je pjesma "Should I Stay or Should I Go" grupe The Clash služila kao veza između Willa zarobljenog u Upside Downu i njegove majke Joyce. Glazba je nit koja povezuje likove, tješi ih u trenucima traume i daje im snagu. Vrhunac takvog pristupa vidjeli smo u četvrtoj sezoni, gdje je Maxina omiljena pjesma postala njen jedini spas.

Taj trenutak ne samo da je bio ključan za radnju, već je stvorio i stvarni kulturni fenomen. Pjesma Kate Bush "Running Up That Hill (A Deal With God)" iz 1985. doživjela je nevjerojatnu renesansu, dosegnuvši vrhove ljestvica diljem svijeta, uključujući prvo mjesto u Velikoj Britaniji i prvi ulazak u Top 10 u SAD-u, i to 37 godina nakon originalnog izdanja. Kako su izvijestili i svjetski mediji poput NPR-a, globalni streamovi te pjesme porasli su za, nevjerojatnih, gotovo 9000 posto. Hoće li Dufferi izborom finalne pjesme ponovno "pogoditi u sridu", ostaje nam vidjeti.