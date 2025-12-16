Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
prema knjizi julijane matanović

Čitav niz likova iz poznatih hrvatskih romana našao se u predstavi 'Tko se boji lika još', napravljenoj u formi reality showa

"Tko se boji lika još"
Foto: Kazalište slijepih i slabovidnih Novi život
1/5
Autori: vecernji.hr, Hina
16.12.2025.
u 12:08

U novoj predstavi Kazališta slijepih i slabovidnih Novi život glume Ružica Domić Lalović, Kristina Krsnik, Danijela Vidas, Igor Kučević, Vojin Perić i Mario Kovač, ujedno i redatelj predstave

Predstava Kazališta slijepih i slabovidnih Novi život "Tko se boji lika još" u režiji Marija Kovača, autorski projekt po istoimenoj knjizi Julijane Matanović, premijerno je izvedena u ponedjeljak, 15. prosinca u zagrebačkoj Scenoteci.

Tom predstavom kazalište se "zavuklo" u ozbiljnu literaturu, u kojoj se pojavljuju likovi iz poznatih hrvatskih romana, komentirani i književno provučeni kroz sadašnjost književnim majstorstvom Julijane Matanović, a sama predstava koketira s formom showa, ne bi li privukla srednjoškolsku publiku jer su likovi dio lektire, kažu iz kazališta. 

Kovač ističe da je knjiga svojevrsni katalog izmaštanih monologa čitavog niza likova iz hrvatske književnosti i nema klasičnu linearnu fabulu nego tek uvodni dio koji iznosi uvodnu epizodu o misterioznoj studentici komparativne književnosti koja nestaje i za sobom ostavlja samo bilješke s predavanja u obliku navedenih monologa. Redatelj također dodaje da je s dramaturginjom Anom Prolić isprva razvijao složen dramaturški zaplet u obliku tekstualnog labirinta, no od te su ideje odustali te su se okrenuli konceptu reality showa kao mogućem, ali i rizičnom rješenju u kontekstu njegova sveprisutnog žanra na televizijskim i internetskim platformama.

"Tko se boji lika još"
Foto: Kazalište slijepih i slabovidnih Novi život

Ostatak predstave, uz pet monologa preuzetih iz knjige Julijane Matanović, glumci i glumice osmislili su zajednički uz njihovo vodstvo, čime je nastala kolektivno autorska predstava, prvi put ostvarena takvim principom rada u okviru Novog života.

"Rad na ovoj predstavi bio je istovremeno i zabava i izazov te su se u nju uvukli mnogi aspekti podijeljenog društva u kojem živimo: negativni utjecaj društvenih mreža, ideološki ekstremi, mentalne bolesti, instant slava, ženska prava, toksični narcizam i postmodernistički 'anything goes' stav. Oni su pomiješani u persiflažu koja se s zdrave distance odmiče od svijeta vječno zdravih, mladih i nasmijanih ljudi kakve nam mediji nude, a koji se tako oštro razlikuje od svijeta u kojem uistinu živimo", rekao je redatelj. "Svakodnevno okruženi 'likovima' koji tjeraju strah u kosti i koji su mnogo strašniji i opasniji od junaka i zlikovaca hrvatske književnosti otišli smo korak dalje te si, inspirirani slobodnim pristupom kojim Julijana Matanović obrađuje klasike, uzeli slobodu da i mi njen budući klasik obradimo s odmakom", dodao je Kovač, koji uz Anu Prolić potpisuje adaptaciju i dramaturgiju predstave.

Za vizualni identitet zaslužni su kostimografkinja Dunja Niemčić i scenograf David Čavara, dok je glazbu skladao Željko Špoljarić. Dizajn svjetla oblikovao je Nenad Lalović, a video sekvence izradio je Damir Kantoci. U predstavi glume Ružica Domić Lalović, Kristina Krsnik, Danijela Vidas, Igor Kučević, Vojin Perić i Mario Kovač.

Ključne riječi
kultura knjiga Julijana Matanović Mario Kovač premijera Scenoteka Kazalište slijepih i slabovidnih predstava kazalište

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Čovjek koji je vratio balet u istočnu Hrvatsku

'Orašara plešem već 22 godine i ne odustajem, plesat ću dok god tijelo izdrži'

Umjetnički put Vuka Ognjenovića usko je povezan s poviješću osječke baletne scene, a svojim je radom i entuzijazmom pridonio da 'Orašar' postane prepoznatljiv simbol blagdanske čarolije grada. Upravo zato odabrao je Čajkovskoga za proslavu obljetnice – više od tri desetljeća neprekidnog djelovanja na plesnoj pozornici HNK osijeka – jer ga je ta predstava nekako najviše obilježila tijekom karijere

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!