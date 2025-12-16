Čitav niz likova iz poznatih hrvatskih romana našao se u predstavi 'Tko se boji lika još', napravljenoj u formi reality showa

Predstava Kazališta slijepih i slabovidnih Novi život "Tko se boji lika još" u režiji Marija Kovača, autorski projekt po istoimenoj knjizi Julijane Matanović, premijerno je izvedena u ponedjeljak, 15. prosinca u zagrebačkoj Scenoteci.

Tom predstavom kazalište se "zavuklo" u ozbiljnu literaturu, u kojoj se pojavljuju likovi iz poznatih hrvatskih romana, komentirani i književno provučeni kroz sadašnjost književnim majstorstvom Julijane Matanović, a sama predstava koketira s formom showa, ne bi li privukla srednjoškolsku publiku jer su likovi dio lektire, kažu iz kazališta.

Kovač ističe da je knjiga svojevrsni katalog izmaštanih monologa čitavog niza likova iz hrvatske književnosti i nema klasičnu linearnu fabulu nego tek uvodni dio koji iznosi uvodnu epizodu o misterioznoj studentici komparativne književnosti koja nestaje i za sobom ostavlja samo bilješke s predavanja u obliku navedenih monologa. Redatelj također dodaje da je s dramaturginjom Anom Prolić isprva razvijao složen dramaturški zaplet u obliku tekstualnog labirinta, no od te su ideje odustali te su se okrenuli konceptu reality showa kao mogućem, ali i rizičnom rješenju u kontekstu njegova sveprisutnog žanra na televizijskim i internetskim platformama.

Foto: Kazalište slijepih i slabovidnih Novi život

Ostatak predstave, uz pet monologa preuzetih iz knjige Julijane Matanović, glumci i glumice osmislili su zajednički uz njihovo vodstvo, čime je nastala kolektivno autorska predstava, prvi put ostvarena takvim principom rada u okviru Novog života.

"Rad na ovoj predstavi bio je istovremeno i zabava i izazov te su se u nju uvukli mnogi aspekti podijeljenog društva u kojem živimo: negativni utjecaj društvenih mreža, ideološki ekstremi, mentalne bolesti, instant slava, ženska prava, toksični narcizam i postmodernistički 'anything goes' stav. Oni su pomiješani u persiflažu koja se s zdrave distance odmiče od svijeta vječno zdravih, mladih i nasmijanih ljudi kakve nam mediji nude, a koji se tako oštro razlikuje od svijeta u kojem uistinu živimo", rekao je redatelj. "Svakodnevno okruženi 'likovima' koji tjeraju strah u kosti i koji su mnogo strašniji i opasniji od junaka i zlikovaca hrvatske književnosti otišli smo korak dalje te si, inspirirani slobodnim pristupom kojim Julijana Matanović obrađuje klasike, uzeli slobodu da i mi njen budući klasik obradimo s odmakom", dodao je Kovač, koji uz Anu Prolić potpisuje adaptaciju i dramaturgiju predstave.

Za vizualni identitet zaslužni su kostimografkinja Dunja Niemčić i scenograf David Čavara, dok je glazbu skladao Željko Špoljarić. Dizajn svjetla oblikovao je Nenad Lalović, a video sekvence izradio je Damir Kantoci. U predstavi glume Ružica Domić Lalović, Kristina Krsnik, Danijela Vidas, Igor Kučević, Vojin Perić i Mario Kovač.