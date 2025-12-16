Mogu li djeca spasiti Božić od pretjeranog konzumerizma?

Nedjeljno prijepodne u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog proteklo je u znaku dječjeg smijeha, glazbe i izravne interakcije glumaca i publike. Povod je bila zagrebačka premijera predstave Čarobni božićni sat, održana 14. prosinca, koja se publici obraća jednostavnom, ali učinkovitom porukom – Božić nije u poklonima, nego u zajedništvu.

Predstava, nastala u produkciji B GLAD-a i Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, namijenjena je širokom rasponu gledatelja – od djece predškolske dobi do odraslih koji u kazalište dolaze s obitelji. Upravo se taj generacijski miks pokazao kao jedna od njezinih jačih strana.

Autorski tim okuplja kombinaciju iskustva i svježeg rukopisa. Tekst predstave potpisuje Josip Vrbanić, kojem je Čarobni božićni sat debitantski kazališni naslov. Režiju, glazbu i dramaturgiju preuzeli su redom iskusnija imena – Nevena Vukes (režija), Slavko Nedić (glazba) i Igor Weidlich (dramaturgija), dok je kostime osmislila Angela Runje.

Na sceni se izmjenjuju Mateja Majerle u ulozi personificiranog Čarobnog sata, Bojan Jambrošić kao dječak Toma te Ana Dora Bajto kao djevojčica Ema. Njihove su uloge jasne i komunikativne, a odnos s publikom temelji se na izravnom obraćanju i stalnom pozivu na sudjelovanje.

U središtu priče nalazi se čarobni sat koji je izgubio moć zaustavljanja vremena, upravo u trenutku kada Božić počinje gubiti svoj smisao zbog pretjerane usmjerenosti na darove. Rješenje problema ne traži se isključivo na pozornici – djeca u publici aktivno se uključuju u tijek radnje, pomažući likovima u rješavanju zadataka i zagonetki.

Takav interaktivni pristup jedna je od ključnih značajki predstave. Najmlađi gledatelji nisu pasivni promatrači, nego ravnopravni sudionici izvedbe, što pridonosi njezinoj dinamici i održava njihovu pažnju tijekom cijelog trajanja.

Glazba ima važnu ulogu u oblikovanju ritma i atmosfere. Predstava uključuje četiri glazbena broja, kao i niz efekata i kratkih glazbenih fraza strukturiranih oko ponavljajuće teme kucanja sata. Time poprima obilježja manjeg mjuzikla, a glazbene teme lako se pamte i zadržavaju u sjećanju.

Izvršni producent predstave je Tadija Kolovrat, koji je projekt okupio u cjelinu unatoč činjenici da dio suradnika ranije nije radio zajedno. Prema dosadašnjim rezultatima, takva se kombinacija pokazala uspješnom – Čarobni božićni sat već je prije zagrebačke premijere igran u nizu gradova diljem Hrvatske, među kojima su Sisak, Rab, Novi Marof, Split, Klis, Hvar, Jelsa, Stari Grad, Ploče i Šestanovac.

S više od trideset rasprodanih izvedbi diljem Hrvatske, predstava se uvrstila među najgledanije blagdanske kazališne naslove ove sezone. Time potvrđuje da jednostavna priča, jasna poruka i aktivno uključivanje publike mogu biti sasvim dovoljni za uspješan kazališni susret uoči blagdana.

Zbog velikog interesa zagrebačke publike, u Maloj dvorani Lisinskog zakazani su i dodatni termini – četiri izvedbe u subotu, 20. prosinca, te još tri u nedjelju, 21. prosinca.