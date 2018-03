Je li unuk škrtog bogataša lažirao vlastitu otmicu?

Još malo pa će se navršiti 45 godina od otmice Johna Paula Gettyja III. Jedan od najbizarnijih događaja 20. stoljeća, a svakako i najpoznatija otmica nekoga iz visokog društva uz onu bebe poznatog pilota Charlesa Lindbergha. Slučajno ili namjerno, dobili smo dvije ekranizacije ovog događaja, film Sav novac svijeta te seriju Trust. Vjerojatno već mnogi znaju kako je Christopher Plummer dobio nominaciju za Oscara za ulogu Johna Paula Gettyja u filmu.

Nerazjašnjene okolnosti

Isto tako, upravo je u Svom novcu svijeta ulogu djeda Gettyja trebao igrati Kevin Spacey, no nakon optužbi za seksualnu zloporabu, ona je otišla Plummeru iako je produkcija već bila u tijeku. Naš bi savjet bio da pogledate film Ridleya Scotta, ali i Foxovu seriju koja se u nas prikazuje na HBO GO. Režirao ju je Danny Boyle, a šminku potpisuje naša Ivana Primorac. Dva su to različita autorska pristupa kao što su i priče temeljene na dvije različite teorije. John Paul Getty jedan je od najpoznatijih filantropa u povijesti, bogatstvo je zgrtao na nafti i hotelijerstvu. Njegovo ime nosi poznati muzej u Los Angelesu, a njegov unuk Mark osnovao je fotoagenciju Getty Images. Ali čovjek, dakle Plummer u filmu, ali Donald Sutherland u seriji, bio je nevjerojatan škrtac! Čak je u svojoj rezidenciji instalirao telefonsku govornicu za goste jer je bilo preskupo da im ustupa svoj telefon. Nemirni unuk John Paul Getty III., kojeg u filmu tumači Charlie Plummer (nije u srodstvu s Cristopherom), a u seriji Harris Dickinson, sin je također problematičnog Johna Paula Gettyja Jr. i njegove supruge Abigail, u nastojanju da nekako dođe do djedova novca kako bi pokrio dugove, razmišlja i o vlastitoj lažnoj otmici. I onda se to doista i dogodilo. Ovdje se priče i razdvajaju. Film se vodi iskazom samog Johna Paula Gettyja III., a desetodijelna serija koju gledamo na HBO-u teorijom kako je nestašni unuk doista sam organizirao svoju otmicu koja se otela kontroli kada – djed javno odbija platiti otkupninu od 17 milijuna dolara. Povijesna je činjenica da je stari Getty to doista učinio obrazlažući to činjenicom da on ima 14 unuka pa kamo bi dospio da svakoga otmu. Po filmu, Getty unuk preprodan je opakoj talijanskoj kalabreškoj mafiji Ndrangheti. Po seriji, to se događa tek kada stvar prestane biti zafrkancijom, a narastu apetiti.

Seks u poodmakloj dobi

Na temelju prve tri epizode, serija nam se više dopada. Donald Sutherland pravi je kralj kojemu niti eksplicitne scene seksa ne stoje loše unatoč godinama. U ulozi majke Gail koja je zapravo jedina vodila borbu za svojeg sina Hillary Swank “tuče” Michelle Williams, a sjajno je opet vidjeti Brendana Frasera koji je nadmašio Marka Wahlberga u ulozi istražitelja Jamesa Fletchera Chasea. Kako je storija o otmici završila – nije tajna. Mladi je Getty završio bez uha, djed je platio bitno smanjenu otkupninu za koju se pobrinuo da mu se ipak odbije od poreza. Unuk se, međutim, nikada nije oporavio od drame, pretrpio je i moždani udar koji ga je ostavio praktično bez funkcija koje su mu se vratile tek 1981. godine. Nije mu pomoglo niti teško predoziranje nakon kojeg mu zdravlje više nikada nije bilo isto. Umro je 2011. nakon duge bolesti. Mediji su ga znali zvati najnesretnijim milijunašem na svijetu.