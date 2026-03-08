FOTO Za Dan žena izvikivala seksističke izjave koje su tijekom godine izrečene ženama u javnom prostoru
Povodom Međunarodnog dana žena u središtu Zagreba održan je performans „Odjek", kao umjetnička akcija Arijane Lekić-Fridrih realizirana u suradnji s Kolektivom Vakat. Ovaj performativni čin nastaje kao umjetnički i politički odgovor na sve vidljivije društvene regresije u području ženskih prava te kao poziv na javno prepoznavanje iskustava žena koja se i dalje sustavno potiskuju na marginu društvenog i političkog prostora
Umjetnica Arijana Lekić-Fridrih tijekom izvedbe javno je čitala autentične zahtjeve, poruke i iskustva djevojaka i žena prikupljene uoči performansa. Ovi glasovi dolaze iz različitih generacija i društvenih konteksta te progovaraju o svakodnevnim iskustvima rodne diskriminacije, ekonomskih nejednakosti, nesigurnosti u javnom prostoru, ograničavanja reproduktivnih prava i borbe protiv nasilja nad ženama
Izgovorene poruke pratila je zvučna matrica koja funkcionira kao „odjek kolektivnog otpora i solidarnosti", pretvarajući pojedinačne glasove u zajednički prostor rezonancije. U tom prostoru osobna iskustva postaju politička činjenica, podsjećajući na temeljnu feminističku postavku da su privatna iskustva žena neraskidivo povezana s društvenim strukturama moći
Performans nastaje u kontekstu zabrinjavajuće pozicije žena u Hrvatskoj, gdje se unatoč formalnim zakonodavnim okvirima rodne nejednakosti i dalje reproduciraju kroz svakodnevne prakse i javni diskurs. Visoka stopa rodno uvjetovanog nasilja, učestali slučajevi femicida, nejednak položaj žena na tržištu rada, ograničen pristup političkom odlučivanju te sve snažniji antirodni narativi u javnom prostoru ukazuju na duboko ukorijenjene strukturalne probleme
U posljednjih nekoliko godina javni prostor sve češće obilježavaju seksističke izjave političara i javnih osoba, čime se dodatno normalizira diskurs koji relativizira iskustva žena i dovodi u pitanje njihova temeljna prava
U tom kontekstu umjetnica Arijana Lekić-Fridrih tijekom performansa izgovarala je i seksističke izjave koje su tijekom protekle i ove godine izrečene u javnom prostoru, izlažući ih javnosti i sučeljavajući ih s autentičnim iskustvima žena. Taj postupak razotkriva jaz između svakodnevne stvarnosti u kojoj žene žive i političkih i društvenih narativa koji tu stvarnost često negiraju ili banaliziraju
Završni dio performansa uključio je zborsku izvedbu feminističkih gangi, reinterpretaciju tradicionalne vokalne forme koja u ovom kontekstu postaje glas zajedništva, otpora i međusobne podrške. Nakon završne izvedbe sudionice mirno napuštaju prostor, ostavljajući za sobom simboličan trag kolektivnog glasa u samom središtu grada
Performans „Odjek" afirmira javni prostor kao mjesto političkog i umjetničkog djelovanja u kojem se glasovi žena mogu čuti izvan institucionalnih okvira. Kroz umjetnički jezik glasa, prisutnosti i zajedništva, Arijana Lekić-Fridrih podsjeća da su prava žena temeljna ljudska prava te da borba za ravnopravnost nije završeno povijesno poglavlje, nego kontinuirani društveni proces