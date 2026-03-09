Spektakularnu izložbu o 1100 godina hrvatskog kraljevstva vidjelo više od 55 000 posjetitelja

Izložbu "U početku bijaše kraljevstvo", koja je u Klovićevim dvorima otvorena od 16. listopada 2025., dosad je vidjelo više od 55.000 posjetitelja iz cijele Hrvatske, izvijestili su iz te galerije.

Galerija je pritom ugostila više od 750 osnovnih i srednjih škola, oko 1000 djece zagrebačkih vrtića i djece predškolskog uzrasta općenito, navode iz Klovićevih dvora u povodu skorašnjeg zatvaranja izložbe 15. ožujka. Ugostili su i brojne udruge, bolničke odjele, posjetitelje iz srodnih i drugih javnih državnih i gradskih institucija u organiziranim obilascima.

Svaki je četvrtak održano stručno predavanje suradnika koji su radili na izložbi te izlagali o zanimljivim temama poput dragocjenosti iz Riznice zagrebačke katedrale, Višeslavove krstionice, knjižnog blaga Sveučilišne knjižnice, historicističkog slikarstva i druge.

Održana su i bezbrojna stručna vodstva u kojima su sudjelovali ne samo autori i kustosi, već i pojedini stručnjaci te studenti koji su, ističu iz Klovićevih dvora, od posjetitelja dobili brojne pohvale.

Izložbu "U početku bijaše kraljevstvo" otvorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, a posjetio ju je i predsjednik države Zoran Milanović te brojna ministarstva, predstavnici diplomatskoga kora, crkava i biskupija, crkvenih redova, rektorskog zbora, Družbe braće Hrvatskog zmaja, muzeja i galerija iz cijele zemlje.

Objedinivši najvažnije spomenike hrvatske prošlosti od antike do suvremenosti izložba je ponudila zanimljivo putovanje kroz bogatu prošlost začetaka, razvoja i prestanka Hrvatskoga Kraljevstva.

U podrumu Galerije Klovićevi dvori 25. travnja otvara se izložba "U početku bijaše crtež…" u sklopu koje će obilježavanje 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva, od vremena kralja Tomislava do danas, biti prikazano kroz stvaralaštvo djece predškolske dobi dječjih vrtića grada Zagreba, učenika osnovnih i srednjih škola, polaznika Male likovne radionice i radionica za odrasle.

Izložba "U početku bijaše crtež…" ostaje otvorena do 24. svibnja.