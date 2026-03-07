Naši Portali
Otvorena izložba 'Lica kulture'

FOTO Pogledajte kako izgleda naša kulturna scena kroz objektiv Saše Ćetkovića

07.03.2026.
u 15:15

Izložba 'LICA KULTURE' Saše Ćetkovića otvorena je u u zagrebačkom Atelier-u LM, u Radićevoj  odražavaju estetiku u kojoj protagonisti kulture uronjeni u mračnu atmosferu urbanog miljea nisu klasični heroji već antijunaci iz svijeta kazališta i umjetnosti, protagonisti okruženi tjeskobnim sivilom i ozračjem koje naglašava nemogućnost bijega od sudbine. 


Ćetković svakom modelu pristupa skulpturalno i osobno, nastojeći, kako sam kaže, dotaknuti njihovo "bilo" na način starih majstora portreta. U tom prostoru između dokumenta i interpretacije nastaje vizualni dijalog u kojem fotografija postaje ravnopravna riječi. Među izloženim radovima nalaze se portreti redatelja Paola Magellija, filozofkinje Nadežde Čačinovič, slikara Vatroslava Kuliša, operne prvakinje Dubravke Šeparović Mušović te čitavog niza glumica i glumaca, te brojnih protagonista kazališne, književne i likovne scene.


Umjetnost je zajednički nazivnik Ćetkovićevih portret ove serije. Lica kulture izranjaju iz barokne tame koja dominira kompozicijom fotografije, stilski ih određuje low-key svjetlo i snažni kontrasti između osvijetljenih i zasjenjenih dijelova što uspješno naglašava emociju i dramatičnost trenutka. U osnovi, to je umijeće postizanja kazališnog efekta.


 Tamna pozadina portretirani lik izbacuje u prvi plan, svjetlost naglašava lice, gestu i emociju. To je temeljna vrijednost dramatičnog pripovijedanja Saše Ćetkovića, vizualni stil fotografske slike koja odgovara vremenu u kojem stvara. 


Sadržaj i estetika fotografija Lica kulture otkrivaju kulturne, društvene i političke afinitete autora. Isto tako, odrastanje uz oca fotografa otkriva nasljeđe kulturnog miljea, što je važno za interpretaciju i reinterpretaciju portreta kao teme u suvremenoj fotografiji. 


Ćetkovićev insajdersko-outsajderski odnos s kulturom traje već puna tri desetljeća. Portreti Saše Ćetkovića predstavljaju rasuti nelinearni arhiv hrvatske kulture čiji značaj nadilazi razinu autorske umjetničke fotografije, a lica kulture otvaraju prostore subjektivnog i objektivnog prikaza kulturne klime na ovim prostorima.


Posjetitelji će moći razgledati izložbu do 21.ožujka u Atelier-u LM, Radićeva 20 radnim radnom od 10-13 i od 17 do 20, subotom od 10 do 13. Nedjeljom i praznicima zatvoreno.

ULUPUH Paolo Magelli kultura izložba fotograf Saša Ćetković

