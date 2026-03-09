Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
novo kulturno događanje u Zagrebu

Nije greška, to je umjetnost: Pridružite se radionicama Glitch Cult Festivala, koje se temelje na estetici pogreške

Otvorenje izložbe Tomislav Mikulić: Digitalne slike i animacije 1971. – 2025.
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Hina
09.03.2026.
u 17:02

Na ukupno pet radionica koje će se održati od 23. do 25. travnja polaznici će moći istraživati 'glitch' estetiku kroz slikarstvo, kako manipulirati slikama uz pomoć open-source audio programa ili stvarati 'pixel art' i retro digitalnu estetiku

Glitch Cult Festival, novo kulturno događanje u Zagrebu, poziva sve zainteresirane da se prijave na radionice tog umjetničkog pravca koji se temelji na estetici greške.

Glitch Cult Festival će se po prvi puta održati od 23. do 26. travnja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, Galeriji Siva i prostorijama AKC Attack.

Festival u organizaciji međunarodnog umjetničkog udruženja Glitch Cult poziva sve zaljubljenike u 'glitch' umjetnost, bez obzira na prethodno znanje, da se prijave na besplatne radionice posvećene eksperimentiranju u digitalnom, ali i analognom okruženju.

Na ukupno pet radionica koje će se održati od 23. do 25. travnja polaznici će moći istraživati 'glitch' estetiku kroz slikarstvo, kako manipulirati slikama uz pomoć open-source audio programa ili stvarati 'pixel art' i retro digitalnu estetiku. Na radionicama će se i eksperimentirati s CRT televizorima i video signalima te istraživati kreativne mogućnosti mobilnih aplikacija u digitalnoj umjetnosti.

Prijave traju do 1. travnja, a više o njima može se pronaći na službenoj stranici Glitch Cult Festivala koji se održava uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Zaklade Kultura nova.

Za sve posjetitelje ulaz je slobodan.

Ključne riječi
kultura Galerija Siva AKC Attack Tehnički muzej Nikola Tesla radionica izložba glitch vizualna umjetnost festival

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek: Dio postave izložbe fotografija fotoreporterke Pixsella Emice Elveđi "Srce za Afriku"
Afrika u objektivu Emice Elveđi

'Najteže mi je u očima djeteta vidjeti zrelost koju nijedno dijete ne bi smjelo imati. To slama srce i izaziva duboko divljenje'

Fotografkinja i reporterka Pixsella Emica Elveđi već 13 godina odlazi u Afriku, a svoju je afričku priču sada predstavila u obliku 60 fotografija na izložbi "Srce za Afriku" u osječkoj Gradskoj galeriji Waldinger. Fotografije snažno djeluju na gledatelja, izazivaju i suze i smijeh te dočaravaju i težinu i ljepotu života, kao i sve ono što je fotografkinja doživjela na terenu tijekom humanitarnog djelovanja udruge Srce za Afriku u Ruandi i Zambiji, čija je dugogodišnja aktivna članica

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!