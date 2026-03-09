Nije greška, to je umjetnost: Pridružite se radionicama Glitch Cult Festivala, koje se temelje na estetici pogreške

Glitch Cult Festival, novo kulturno događanje u Zagrebu, poziva sve zainteresirane da se prijave na radionice tog umjetničkog pravca koji se temelji na estetici greške.

Glitch Cult Festival će se po prvi puta održati od 23. do 26. travnja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, Galeriji Siva i prostorijama AKC Attack.

Festival u organizaciji međunarodnog umjetničkog udruženja Glitch Cult poziva sve zaljubljenike u 'glitch' umjetnost, bez obzira na prethodno znanje, da se prijave na besplatne radionice posvećene eksperimentiranju u digitalnom, ali i analognom okruženju.

Na ukupno pet radionica koje će se održati od 23. do 25. travnja polaznici će moći istraživati 'glitch' estetiku kroz slikarstvo, kako manipulirati slikama uz pomoć open-source audio programa ili stvarati 'pixel art' i retro digitalnu estetiku. Na radionicama će se i eksperimentirati s CRT televizorima i video signalima te istraživati kreativne mogućnosti mobilnih aplikacija u digitalnoj umjetnosti.

Prijave traju do 1. travnja, a više o njima može se pronaći na službenoj stranici Glitch Cult Festivala koji se održava uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Zaklade Kultura nova.



Za sve posjetitelje ulaz je slobodan.