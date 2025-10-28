Naši Portali
'Orašar' groznica

FOTO/VIDEO Online ulaznice planule za dvije minute, pogledajte kakve su cijene na oglasniku

Zagreb: Počela prodaja ulaznica za balet Orašar
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Tea Radović
28.10.2025.
u 12:15

Dok su se prodajne cijene ulaznica u zagrebačkom HNK kretale od 26 eura (balkon) do 75 eura (lože), na Njuškalu ćete u prosjeku morati izdvojiti sto eura, i to za samo jednu kartu, primjerice, u loži. Cijene ulaznica za parket rastu čak i više, do 150 eura, a jedan oglašivač za dvije ulaznice za izvedbu 3. siječnja 2026. traži vrtoglavih 400 eura!

Čini se kako blagdanski duh svake godine počinje sve ranije. S polica trgovina već nas gledaju snjegovići i snobovi Djeda Božićnjaka, dok se raznobojne kuglice sjaje u izlozima, no tu je i još jedan, možemo slobodno reći, blagdanski fenomen koji posebno pogađa Zagrepčane - prodaja ulaznica za popularnog "Orašara" u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu

Naime, u ponedjeljak, 27. listopada, započela je online prodaja za najizvođeniji klasični balet, no vrlo brzo je i završila jer 4200 ulaznica po cijenama od 26 do 75 eura planulo je u u samo dvije minute! Jedan korisnik Reddita na svom je profilu napisao: “Online prodaja je krenula u 10.00. U 10:00:05 – 10:01:00 sam u tri navrata imao odabrane karte i nakon sto sam stisnuo za naplatu, svaki put mi je pokazao grešku. Od 10:01:00 – 10:02:00 su većinom bile dostupne random samostalne karte, svaka na svojem kraju dvorane, čak se ni te nisu morale uzeti. Na stranu apsurdnost ovakvog načina kupovine karata, što je nekome danas bilo potrebno da uspije kupiti karte online? Jesam li trebao biti na kompu? Trebaju li mi neke posebne informatičke vještine? Ili je stvarno stvar samo u sreći, da te potrefi da ti sustav pruži mogućnost naplate odabrane karte?”, pita se korisnik. 

Posljednje su, pak, karte puštene u prodaju 28. listopada, te su se mogle nabaviti na blagajni zagrebačkog HNK, a već tradicionalno, red ispred kazališta počeo se formirati od same zore. Kako bi si olakšali čekanje, brojni Zagrepčani sa sobom su donijeli termosice kave i stolice, a oni koji ovoga jutra nisu mogli doći, kao i oni nisu uspjeli ugrabiti svoje karte, mogu ih pronaći na online oglsnicima - doduše, po nešto većim cijenama, jer Hrvati ne propuštaju priliku za zaradu. 

Dok su se prodajne cijene ulaznica u zagrebačkom HNK kretale od 26 eura (balkon) do 75 eura (lože), na Njuškalu ćete u prosjeku morati izdvojiti sto eura, i to za samo jednu kartu, primjerice, u loži. Cijene ulaznica za parket rastu čak i više, do 150 eura, a jedan oglašivač za dvije ulaznice za izvedbu 3. siječnja 2026. traži vrtoglavih 400 eura! S druge strane, neki oglašivači nude popust na količinu, no uglavnom se prodaju dvije ili maksimalno četiri ulaznice. 

Gužva ispred HNK-a za 'Orašara' od ranog jutra

Redovi ispred HNK i jučerašnja borba za online ulaznicama za "Orašara" ponovno su pokazali kako popularnost baleta Petra Iljiča Čajkovskog svake godine sve više raste, a ukoliko svoje ulaznice niste stigli nabaviti, izvedbu "Orašara" možete uživo pratiti 23. prosinca ispred zagrebačkog HNK. 

Kupnja