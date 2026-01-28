Naši Portali
"trilogija o agamemnonu 2.0"

Što je to uvijek aktualno u grčkim tragedijama i kako ih predstaviti današnjoj publici? Saznajte u zagrebačkom HNK

Trilogija o Agamemnonu 2.0
Foto: Marko Ercegović
VL
Autor
vecernji.hr
28.01.2026.
u 14:16

Uoči premijere predstave "Trilogija o Agamemnonu 2.0" Lade Kaštelan u režiji Livije Pandur, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu održat će Kazališni doručak u ponedjeljak, 2. veljače 2026. u 11 sati u foajeu

Kazališni doručak interaktivni je program koji uz susrete naše publike s kazališnim umjetnicima i stručnjacima iz područja izvedbenih umjetnosti omogućuje pomnije upoznavanje s novim repertoarnim naslovima iza scene.

U obzir se uzimaju različita gledišta i iskustva koja upotpunjuju čin gledanja predstave, a u formi koja poziva na dijalog i refleksiju Kazališni doručak okuplja autore predstava, praktičare i teoretičare, sudionike vremena i poznavatelje građe koja se problematizira te pritom angažira i svoju publiku.

Tragičan junak onaj je koji posjeduje iznimne kvalitete, ali nije savršeno dobar ni savršeno zao, njegov pad u nesreću uzrokovan je pogreškom ili kobnom manom; tako bismo mogli parafrazirati Aristotela kada piše o grčkoj tragediji. U preradbi "Trilogije o Agamemnonu" Lade Kaštelan, junakinje i junaci pokazuju kako to izgleda. No još više od toga, podsjećaju nas što to znači osvijestiti svoju ljudsku prirodu – kada ubojstvo vodi u opći rat, kada se do izgubljene časti dolazi prevarom, kada ne možemo umaknuti, kojem god sloju pripadali, nagonima, osveti, naklonostima i manama. Isto je i danas, zato je vrijedno okrenuti se klasičnim djelima koja su s razlogom upravo to – bezvremenska, nemjerljive umjetničke kvalitete, a prerađena tako da, ako želimo, iz njih možemo učiti o sebi, o onome univerzalnom što je zamagljeno suvremenošću.

Što je to uvijek aktualno u grčkim tragedijama, kako ih predstaviti današnjoj publici, mijenjaju li se ljudi doista ili smo svi mi uvijek žrtve vlastite prirode i kobne pogreške? O svemu tome razgovarat ćemo s redateljicom Livijom Pandur, dramatičarkom i dramaturginjom Ladom Kaštelan te glumicom Ninom Violić. Kazališni doručak uređuje i moderira književnica Ivana Bodrožić.

Ulaz je slobodan.

