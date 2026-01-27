'Cabaret' me naučio koliko je mjuzikl okrutan. Bilo je to jedno od najugodnijih, ali i jedno od najtežih iskustava moje karijere

Ako ste u posljednja dva tjedna otvorili bilo koji portal, onda sigurno znate tko je Marin Klišmanić, glumac iz Kaštel Štafilića koji će zamijeniti Antonija Agostinija u "Divljim pčelama" i uskočiti u cipele Marka Vukasa. Ono što možda ne znate jest da Marin Klišmanić svoju karijeru već godinama gradi na kazališnim pozornicama, a početkom veljače gledat ćemo ga na daskama zagrebačkog HNK, u "Trilogiji o Agamemnonu 2.0".



Nešto više o nadolazećoj premijeri, prijašnjim ulogama u HNK-u Zagreb, njegovom režijskom projektu te, naravno, Marku Vukasu i životu Dalmatinca u Zagrebu ispričao nam je upravo ovaj talentirani Kaštelanin.