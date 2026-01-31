Deepfake u kazalištu: u Puli izvedena predstava inspirirana kultnim filmom Tarkovskog

Premijera predstave "Solaris dva“, autorski projekt Boruta Šeparovića, održana je u petak navečer na daskama Istarskog narodnog kazališta u Puli, premještajući roman Stanisława Lema i kultni film Andreja Tarkovskog u vrijeme generativne umjetne inteligencije i beskonačnog oblaka podataka.

Riječ je o prvoj ovogodišnjoj premijeri u pulskoj kazališnoj kući u kojoj igraju mlada zagrebačka glumica Rea Bušić, Matija Čigir iz Gradskog kazališta Trešnja iz Zagreba, Nikola Nedić, član ansambla Hrvatske drame HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, te Sven Medvešek iz zagrebačke Gavelle.

Pozornica je postala laboratorij percepcije, pružajući istodobno publici živu izvedbu, arhivski film i njihovu računalno generiranu varijantu - prostor u kojem se propituje što danas još prepoznajemo kao istinito kad se vizualni dokazi mogu krivotvoriti jednako lako kao i sadržaji na mrežama.

U središtu priče su psiholog Kris Kelvin i Hari, dvojnica preminule partnerice, koja je "istodobno opipljivo prisutna i radikalno nestvarna" jer tijelo i pokret pripadaju glumici, dok deepfake tehnologija povremeno "posuđuje" njezino lice iz filmskog arhiva. Osim toga, u jednom se trenutku na sceni susreću tri Hari - ona iz filma, ona kazališna i ona računalno generirana, a kao dodatni gost na predstavi pojavljuje se i robotski pas Unitree Go2 AIR, figura robotike koja u Solarisovu logiku unosi doslovnu, utjelovljenu tehnologiju.

Predstava "Solaris dva““, novi je projekt umjetničkog kolektiva MONTAŽSTROJ u koprodukciji s Istarskim narodnim kazalištem Gradskim kazalištem Pula. Repriza se održava večeras u pulskom INK ali i u zagrebačkom ZKM-u 24. i 25. veljače.