U Teatru Exit gledat ćemo novi autorski projekt Držena Šivaka i Gorana Šušljika, koji se temelji na djelu Williama Shakesperea

"Biti ili ne biti" novi je autorski projekt glumca, redatelja i autora Dražena Šivaka te glumca, redatelja i producenta Gorana Šušljika koji nastaje u produkciji kazališta Grupa te će premijerno biti izveden 19. veljače u Teatru Exit. Reprizna izvedba uslijedit će 25. veljače.

Šivak djeluje kao nezavisni glumac, umjetnik i autor gotovo tri desetljeća, te na kulturnoj sceni postavlja i glumi u projektima izvan institucionalnog okvira, a Šušljik pak kao glumac i umjetnik koji već tri desetljeća djeluje i radi kao član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dvojica umjetnika, svaki iz svoje perspektive, kao polazišnu točku odabiru djela Williama Shakespearea, koristeći njegov opus kao poligon za autorefleksiju i promišljanje svoje pozicije – u svakodnevnom životu i u kazalištu.

Prvi kao freelancer i autor, koji kroz godine često traži svoj glas kroz komorne predstave i monodrame u kojima kreira intiman prostor komunikacije s publikom; a drugi kao dramski prvak u ansamblu cijenjene kazališne institucije, koji uživa u postavljanju impozantnih i raskošnih predstava i igranju velikih uloga. Dva različita glumca, ali slična u vlastitoj posvećenosti glumi, oslanjaju se na Shakespeareove drame u kojima prolaze brojne transformacije; retorička preciznost i emocionalna snaga Shakespeareovih rečenica rastvara cijeli spektar situacija i scena koje zrcale njihove stavove, strahove i nedoumice. A uz spomenuta mimoilaženja, dva glumca razlikuju se, naravno, i u poimanju i doživljaju Shakespearova opusa.

Goran Šušljik je diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu te ostvario brojne zapažene uloge u kazališnim predstavama, kao i na televiziji i filmu, etabliravši se kao jedan od svestranijih umjetnika na srpskoj sceni. Poznat je po ulogama u projektima poput "Huddersfield" (2007.) i "Vreme zla" (2021.), a uz glumačku karijeru bavi se i produkcijom kroz svoju tvrtku Eye to Eye.

Dražen Šivak nakon diplome Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu kreće na vlastiti glumački put. Kao slobodnjak igra u svim dramskim kazalištima u Zagrebu, ali i izvan njega, snima filmove i serije. Put ga odvodi i van granica Hrvatske, u Kolumbiju, Mađarsku, Španjolsku, gdje je dio raznih trupa i škola u kojima uči i stječe iskustva. U Zagrebu ima i svoje kazalište Grupa unutar kojeg radi raznolike predstave, ali i pokreće projekte rada s mladim glumcima, edukacije i sl. Predaje glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, na zadnjoj MA godini, spajajući vlastito glumačko razumijevanje s iskustvima somatskih i introspektivnih pristupa koje paralelno izučava, kroz rad na temu prisutnosti.

Goran Šušljik i Dražen Šivak autori su, redatelji i izvođači projekta, dok dramaturgiju potpisuje Patrik Gregurec. Projekt nastaje u produkciji kazališta Grupa, u suradnji s Teatrom Exit. Producent je Dražen Šivak, a izvršna producentica Emina Horvat. Kostimografiju potpisuje Petra Bobić, PR Ivana Sansević, a vizuale Ivan Stanišić, dok je autorica fotografija Nina Đurđević.