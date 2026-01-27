Naši Portali
'Ivana Orleanska' u HNK Rijeka

Besplatno iz Zagreba u Rijeku na premijeru aktualne dobitnica Zlatnog lava Venecijanskog bijenala
VL
Autor
Vecernji.hr
27.01.2026.
u 14:42

Po prvi put izvođena u Rijeci, rijetko prikazivana na svjetskim pozornicima i ostvarena u koprodukciji s uglednim Teatrom Regio iz Parme, Verdijeva „Ivana Orleanska“ poprima suvremeni scenski izraz u redateljskoj interpretaciji Emme Dante. Premijera je 29. siječnja, a reprize su na programu 31. siječnja te 2., 4. i 7. veljače. Za publiku iz Zagreba će u subotu, 31. siječnja, biti organiziran autobusni prijevoz u Rijeku te potom natrag u Zagreb

Opera riječkog HNK Ivana pl. Zajca će, u koprodukciji s Teatrom Regio iz Parme, premijerno izvesti operu "Ivana Orleanska" (Giovanna d'Arco) Giuseppea Verdija, njeno prvo riječko uprizorenje je u četvrtak 29. siječnja u 19 sati pod vodstvom maestra Sabastiana Rollija.

Talijanski dirigent karijeru je započeo u vrlo ranoj dobi te se ubrzo istaknuo kao jedan od najzanimljivijih dirigenata svoje generacije, a do danas je dirigirao opernim i koncertnim izvedbama u nekima od najuglednijih kazališta svijeta. U kasnijim izvedbama za dirigentskim pultom zamijenit će ga Karlo Hubak.

„Po prvi put izvođena u Rijeci, rijetko prikazivana na svjetskim pozornicima i ostvarena u koprodukciji s uglednim Teatrom Regio iz Parme, Verdijeva „Ivana Orleanska“ poprima suvremeni scenski izraz u redateljskoj interpretaciji Emme Dante, jedne od najznačajnijih i najautentičnijih talijanskih kazališnih redateljica. Njezino kazalište ne ilustrira, nego razotkriva. „Ivana Orleanska“ u njezinom scenskom čitanju nije sveta ikona, nego krhko, ranjivo biće čija se unutarnja borba odvija jednako snažno kao i ona na bojnom polju“, ističe intendantica riječkog HNK-a Dubravka Vrgoč.

Naime, ovu spektakularnu opernu predstavu režirala je najpoznatija talijanska redateljica, Emme Dante. A da je riječ o jednoj od doista najzanimljivijih i najoriginalnijih protagonistica kazališta današnjice, svjedoči i vijest objavljena proteklih dana: na prijedlog Willema Dafoea, direktora Venecijanskog bijenala za područje kazališta, Emmi Dante dodijeljen je Zlatni lav za životno djelo, a prestižna nagrada Venecijanskog bijenala bit će joj uručena tijekom 54. Međunarodnog kazališnog festivala u lipnju u Veneciji. „Emma Dante je sa sobom donijela teme obitelji, smrti i tuge, snova i maštanja, ljubavi i nasilja u vječnom i bolnom sukobu: elemente kojima je prožela svoju kreativnost i svoju ideju kazališta, stvorivši vlastiti prepoznatljiv jezik“, stoji u obrazloženju.

U riječkoj operi naslovnu će ulogu, Ivanu Orleansku, interpretirati riječka nacionalna prvakinja opere Anamarija Knego. Kralja Karla VII. tumačit će tenor Bože Jurić Pešić, a Ivaninog oca, Pastira Jakova riječki prvak, bariton Robert Kolar. Delil će biti Sergej Kiselev, dok će u ulozi engleskog zapovjednika Talbota nastupiti Luka Ortar.

Reprize opere „Ivana Orleanska“ na programu su riječkog HNK-a 31. siječnja te 2., 4. i 7. veljače.
Za publiku iz Zagreba će u subotu, 31. siječnja, biti organiziran autobusni prijevoz u Rijeku te potom natrag u Zagreb.

Ključne riječi
emma dante anamarija knego Dubravka Vrgoč Verdi Zagreb HNK Rijeka Ivana Orleanska

