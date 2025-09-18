Do posljednjeg mjesta popunjena dvorana ZKM-a nagradila Maju Posavec ovacijama

U potpuno ispunjenoj dvorani Istra zagrebačkog ZeKaEm-a sinoć je Maja Posavec održala veliki koncert kojim je predstavila svoj novi album "Leaving a Lover". Nakon magisterija na berlinskom sveučilištu Catalyst, Posavec se domaćoj publici vratila projektom nastalim pod umjetničkim imenom POMA, a koncert nije bio tek promocija albuma, već multidisciplinarni događaj – susret glazbene i vizualne umjetnosti, koji je na kraju nagrađen dugačkim pljeskom i ovacijama.

"Leaving a Lover" konceptualni je glazbeni projekt u kojem Maja, kroz spoj folka i jazza s kazališnim senzibilitetom, pripovijedanjem i poezijom, donosi sedam pjesama koje prate junakinju u procesu ostavljanja ljubavnika. Svaka pjesma predstavlja jednu fazu tog puta, a junakinja je ujedno i pripovjedačica svoje priče. Riječ je o svojevrsnom mapiranju emotivnog teritorija ženske slobode, autentičnosti i transformacije, ispričanom kroz bajke, mitove i osobne istine.

Autorica glazbe i tekstova je sama Posavec, dok aranžmane potpisuje njezin dugogodišnji suradnik Ivan Kapec. Njihova zajednička priča započela je 2017. godine kroz projekt Večer s Leonardom Cohenom, s kojim i danas nastupaju. Na pozornici ZeKaEm-a Maji su se uz Kapeca pridružili i bubnjar Borko Rupena, kontrabasist Jurica Štelma, saksofonist Mario Bočić i pijanist Hrvoje Galler – ista postava koja je sudjelovala i u snimanju albuma. Publika je sinoć mogla kupiti i vinilno izdanje "Leaving a Lover" u izdanju Croatia Recordsa.

Foto: Vedran Metelko

Osim cijelog novog albuma, Maja je izvela i pjesme sa svojih ranijih izdanja te nekoliko skladbi iz predstave "Mamina kći Vuk", za koju je također skladala glazbu. Time je publici ponudila presjek različitih faza svoga stvaralaštva i širinu vlastitog glazbenog izričaja ("King me a little", "Bleeding", "Suntaker", "Daleko iza nas", "The Fool", "The Song", "The Goddess", "The Blood", "The Autumn", "The Kiss", "The Death", "Nemoj poći sad", "Imam san", "Daleko", "Budi jak", "Pijani pilot", "Trnoružica", "Little Red Riding Hood", "Marina").

Posebnu atmosferu večeri oblikovao je i vizualni segment koncerta – projekcije Ede Rapaića i Rudolfa Zvera koje su obogatile glazbeni doživljaj i dale dodatnu dimenziju izvedbi.

Kao predgrupa nastupio je kantautor Seed Holden (Ljudevit Ivić), koji se nakon sedam godina provedenih u Berlinu vratio u Hrvatsku i upravo privodi kraju novi album u izdanju Croatia Recordsa. U ZeKaEm-u je nastupio u trio postavi s Bojanom Petovarom na mandolini i Dinom Lujom na gitari, donijevši intimne izvedbe pjesama s nadolazećeg izdanja ("Henry Street", "Searching for mu north", "Where is Una", "Callela").

Foto: Vedran Metelko

Iza Maje Posavec stoji više od 15 godina glumačke i glazbene karijere te brojne nagrade, među kojima su Nagrada Hrvatskog glumišta, Nagrada Ivo Fici i Porin. U novom uzbudljivom poglavlju svoje karijere odvažila se spojiti glazbeni i kazališni izraz, a koncert u ZeKaEm-u bio je potvrda tog hrabrog i jedinstvenog umjetničkog puta.