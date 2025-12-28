Ovo je 10 filmova koje s nestrpljenjem očekujemo u 2026.: Dolaze nove 'Igre gladi', 'Priča o igračkama 5', posljednji 'Dune'...

Filmska 2026. godina najavljuje se kao spektakularna proslava sedme umjetnosti, razdoblje u kojem će se sudariti nostalgija i inovacija, a kino dvorane ponovno postati hramovi velikih priča. Kako se čini, redatelji dobivaju priliku realizirati svoje najambicioznije projekte, a nas očekuje godina u kojoj će osim nastavaka popularnih franšiza, dominirati i originalni projekti s potpisom najvećih imena današnjice.

Svjedočit ćemo, dakle, završecima nekih od najvažnijih saga modernog doba, ali i počecima novih svemira koji će potencijalno oblikovati budućnost kinematografije, pa će, u svakom slučaju, 2026. biti godina ispunjena kreativnim rizicima i projektima koji se ne oslanjaju samo na sigurnu zaradu, već i na snagu autorske vizije, obećavajući jedinstvena i nezaboravna iskustva. Upravo zato, u nastavku vam donosimo deset najiščekivanijih filmskih premijera 2026. godine.

Bez sumnje, jedan od najočekivanijih naslova jest treći i završni dio znanstveno-fantastične sage Denisa Villeneuvea, "Dune: Part Three", čija se radnja odvija 12 godina nakon događaja iz prethodnih nastavaka. Film, temeljen na knjizi "Mesija Dine" Franka Herberta, nastavlja priču o Paulu Atreidesu, sada caru i Mesiji Fremena, točnije donosi priču o mračnim posljedicama njegove vladavine te političkim zavjerama i dubokim moralnim dilemama s kojima se suočava. Atreidesa će, kao i u prethodnim nastavcima, utjeloviti sjajni Timothée Chalamet, a zvjezdanoj postavi, koju između ostalog čine Zendaya i Florence Pugh, pridružit će se i nekad najdraži nam vampir Robert Pattinson. Premijera filma "Dune: Part Three" zakazana je za 18. prosinca 2026., a redatelj Villeneuve obećava vizualno raskošan i filozofski dubok zaključak jedne od najboljih trilogija moderne ere.

Dune: Part Three Foto: IMDb

Istog dana, 18. prosinca sljedeće godine, planirana je i premijera Marvelovog najambicioznijeg projekt dosad, a riječ je o filmu "Avengers: Doomsday". Braća Joe i Anthony Russo vratili su se u redateljsku stolicu kako bi nam priredili ultimativni crossover - film u kojem će se Osvetnici, X-Meni i Fantastična četvorka udružiti u borbi protiv zastrašujućeg Doctora Dooma, kojeg će utjeloviti nitko drugi doli Robert Downey Jr. Osim njega, u glavnim ulogama pojavit će se Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Chris Hemsworth i mnogi drugi, a ovaj film najavljen je kao događaj koji će redefinirati žanr i predstavljati vrhunac Marvelove Multiverse sage.

Avengers: Doomsday Foto: IMDb

Na popis najočekivanijih filmova upisao se i Christopher Nolan sa svojim najnovijim epom "The Odyssey", čija nas premijera očekuje u 17. srpnja 2026. Nakon uspjeha koji je ostvario s "Oppenheimerom", Nolan se okrenuo grčkoj mitologiji te nam donosi modernu interpretaciju Homerove "Odiseje", u potpunosti snimljenu s IMAX kamerama. S Mattom Damonom u ulozi Odiseja i impresivnom glumačkom postavom koju čine Anne Hathaway, Zendaya i Tom Holland, ovaj film obećava biti vizualni spektakl kakav samo Nolan može stvoriti, a zanimljivo je spomenuti i da su ulaznice za svjetsku premijeru filma rasprodane godinu dana unaprijed. Naime, točno godinu dana prije zakazane premijere Nolanove "Odiseje", što je vjerojatno i najranija pretprodaja u povijesti kinematografije, tvrtka IMAX u prodaju je pustila ograničen broj ulaznica za prve projekcije filma. U Sjedinjenim Američkim Državama ulaznice su planule u samo 15 minuta, dok su u ostatku zemlje i Ujedinjenom Kraljevstvu rasprodane unutar sat vremena, a ubrzo nakon rasprodaje na internetskim stranicama, naravno, pojavili su se preprodavači koji su nudili ulaznice po cijenama koje su dosezale i do 400 eura.

The Odyssey Foto: IMDb

U 2026. godini, točnije 22. svibnja, fanovi će konačno dočekati povratak omiljenog svemirskog dvojca u filmu "The Mandalorian & Grogu". Umjesto četvrte sezone popularne serije, Disney je odlučio priču Dina Djarina (Pedro Pascal) i preslatkog Grogua preseliti na veliko platno, što će biti prvi "Star Wars" film u kinima od 2019. godine. Nakon događaja iz treće sezone u kojoj je Mandalore oslobođen od Moffa Gideona, Din Djarin sklapa dogovor s Novom Republikom kako bi im pomogao u lovu na preostale vođe Imperija. To će njega i Grogua neizbježno dovesti u sukob s Velikim admiralom Thrawnom, koji se vratio ugroziti novouspostavljenu Republiku, a očekuje se kako će "The Mandalorian & Grogu" biti avantura epskih razmjera koja će oduševiti generacije obožavatelja.

The Mandalorian & Grogu Foto: IMDb

Ljubitelje horora posebno će razveseliti nastavak kultne franšize "28 Years Later", ovoga puta s ponaslovom "The Bone Temple", čija je premijera zakazana za sami početak godine, točnije 16. siječnja. Pod redateljskom palicom Nije DaCoste i prema scenariju Alexa Garlanda, priča prati Spikea (Alfie Williams) koji se pridružuje apokaliptičnom kultu na kopnu, dok znanstveno otkriće prijeti promijeniti budućnost svijeta zaraženog bijesom. S povratkom Ralpha Fiennesa i Jacka O'Connella, očekuje se da će napeti i brutalni nastavak opravdati status franšize koja osvaja gledatelje još od 2002. godine.

28 Years Late: The Bone Temple Foto: IMDb

U sličnom mračnom tonu, ali s potpuno drugačijim umjetničkim pristupom, u ožujku nam stiže "The Bride!", reimaginacija klasične priče o Frankensteinovoj nevjesti u režiji Maggie Gyllenhaal. Smješten u Chicago tridesetih godina prošlog stoljeća, film prati ubijenu mladu ženu (Jessie Buckley) koju vraćaju u život, a njezino postojanje pokreće lavinu ljubavi, kaosa i pobune. S Christianom Baleom kao Frankensteinovim čudovištem, ovaj film opisan je kao "punk, monstruozna ljubavna priča" koja će zasigurno biti jedno od najoriginalnijih ostvarenja godine.

The Bride! Foto: IMDb

Publika s nestrpljenjem iščekuje i znanstveno-fantastičnu avanturu "Project Hail Mary", adaptaciju istoimenog popularnog romana Andyja Weira, ujedno i autora romana "Marsovac" koji je 2021. također dobio svoju filmsku adaptaciju. Radnja filma "Project Hail Mary" prati učitelja Rylanda Gracea (Ryan Gosling), koji se budi na svemirskom brodu svjetlosnim godinama daleko od svoje kuće, a problem leži u tome što se ne sjeća tko je niti kako je dospio ondje. Dok mu se sjećanje polako vraća, naš glavni junak počinje otkrivati ​​svoju misiju: mora shvatiti što uzrokuje izumiranje sunca jer upravo o njemu ovisi spas čovječanstva, a hoće li to uspjeti saznat ćemo nakon premijere u 20. ožujka 2026.

Project Hail Mary Foto: IMDb

DC svemir također dobiva važno pojačanje s filmom "Supergirl: Woman of Tomorrow", koji u kina stiže 26. lipnja 2026. godine. U glavnoj ulozi naći će se Milly Alcock iz "Zmajeve kuće" kao Kara Zor-El, no ovo neće biti priča o superjunakinji kakvu poznajemo. Za razliku od svog rođaka Supermana, odraslog na Zemlji, Kara je kao tinejdžerica svjedočila uništenju Kriptona, što ju je ostavilo traumatiziranom i ogorčenom. Film, temeljen na hvaljenom stripu Toma Kinga, prati Karu na svemirskom putovanju na koje kreće s mladom vanzemaljkom kako bi osvetila smrt njezina oca. Ovo mračno i sirovo putovanje ponudit će dublji uvid u njezin lik, istražujući njezinu bol i potragu za smislom u galaksiji punoj nepravde.

Supergirl: Woman of Tomorrow Foto: IMDb

Za najmlađe, ali i sve one koji su odrasli uz njih, Pixar priprema "Toy Story 5", čiji je dolazak u kina zakazan za 19. lipnja 2026. Woody (Tom Hanks), Buzz (Tim Allen) i ostatak družine vraćaju se s novim, modernim izazovom. Radnja se fokusira na Jessie (Joan Cusack), koja je sada glavna među Bonnieinim igračkama i suočava se s najvećim neprijateljem do sada – tehnologijom. Kada novi, napredni tablet u potpunosti zaokupi Bonnieinu pažnju i zaprijeti da će igračke zauvijek gurnuti u zaborav, Jessie shvaća da im samo jedna osoba može pomoći. Njezin poziv u pomoć dovodi do povratka Woodyja, koji se mora ponovno udružiti sa starim prijateljima u emotivnoj i zabavnoj borbi za opstanak u digitalnom dobu.

Toy Story 5 Foto: IMDb

Konačno, popis zaokružuje "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", novi nastavak popularne sage koji će nas 20. studenog 2026. vratiti u Panem. Radnja se odvija 24 godine prije Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) i istražuje pedesete Igre gladi, poznate i kao Drugo tromjesečje strepnje. U središtu priče je šesnaestogodišnji Haymitch Abernathy (Joseph Zada), mladić iz Okruga 12 koji će biti uvučen u najsmrtonosniju arenu do sada, a film, temeljen na najnovijem romanu Suzanne Collins, prikazat će njegovu borbu za preživljavanje te otkriti tragične događaje koji su ga pretvorili u ciničnog i slomljenog mentora kakvog smo upoznali u originalnoj trilogiji.