Neil Young nastavlja borbu protiv Trumpa: Poklonio Grenlandu svu svoju glazbu

Legendarni kantautor Neil Young (80) nastavlja svoju protestnu kampanju protiv Donalda Trumpa te je ponudio svim stanovnicima Grenlanda besplatan pristup svojoj kompletnoj digitalnoj arhivi glazbe. Ovaj potez, koji je nazvao "ponudom mira i ljubavi u glazbenom obliku", izravan je odgovor na prijetnje američkog predsjednika o aneksiji tog otoka.

Na svojoj službenoj stranici Neil Young Archives, glazbenik je objavio da će svaki stanovnik Grenlanda dobiti besplatnu godišnju pretplatu na cjelokupan katalog koji obuhvaća 62 godine njegova stvaralaštva, uz mogućnost besplatnog produljenja sve dok borave na otoku. "Nadam se da će moja glazba i glazbeni filmovi ublažiti dio neopravdanog stresa i prijetnji koje proživljavate od naše nepopularne i, nadajmo se, privremene vlade", poručio je Young, dodavši kako se iskreno nada da će i druge organizacije slijediti njegov primjer solidarnosti.

Istovremeno s ovom gestom, Young je zaoštrio i svoj bojkot tehnološkog diva Amazona. Potvrdio je da njegova glazba neće biti dostupna na streaming servisu Amazon Music sve dok je na čelu kompanije Jeff Bezos, kojeg je nazvao "milijarderom koji podupire predsjednika". Glazbenik je kao razlog naveo Bezosovu financijsku potporu Trumpovoj administraciji, uključujući donaciju od milijun dolara za inauguracijski fond 2024. godine, kao i podršku kontroverznoj imigracijskoj politici i agenciji ICE.

"Predsjednikove međunarodne politike i njegova podrška ICE-u onemogućuju mi da ignoriram njegove postupke. Ako se osjećate kao i ja, toplo vam preporučujem da ne koristite Amazon", napisao je Young, pozivajući obožavatelje da glazbu kupuju u lokalnim prodavaonicama ploča ili putem neovisnih digitalnih servisa.

Young je godinama u sukobu s Trumpom, što zbog neslaganja s Trumpovom politikom, što zbog neovlaštenog korištenja njegovih pjesama poput "Rockin' In the Free World", na političkim skupovima, zbog čega ga je 2020. godine i tužio. Široj javnosti poznat je i njegov dvogodišnji bojkot Spotifyja, s kojeg je 2022. povukao svu glazbu u znak prosvjeda protiv širenja dezinformacija o cjepivima u podcastu Joea Rogana.

Neil Young svjestan je da njegovi potezi imaju financijske posljedice. Priznao je kako je odluka o povlačenju s Amazona kratkoročno štetna za njegovu diskografsku kuću, no istaknuo je da je poruka koju šalje važna i jasna. Nedavno je objavio da napušta i Metine društvene mreže, Instagram i Facebook.