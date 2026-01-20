Naši Portali
ironični preokret

Jair Bolsonaro smanjit će kaznu zatvora čitanjem knjiga o ljudskim pravima, zaštiti okoliša i rasizmu

FILE PHOTO: Former Brazilian President Jair Bolsonaro speaks at a Turning Point USA event in Doral
MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
20.01.2026.
u 15:15

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja državnog udara, dobio je odobrenje za sudjelovanje u programu koji mu omogućuje smanjenje kazne čitanjem knjiga. Ironično, čovjek poznat po preziru prema čitanju, sada će morati proučavati djela o temama koje je često napadao

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, koji služi kaznu od 27 godina zbog urote za izvođenje državnog udara, pronašao je neobičan način za skraćivanje boravka iza rešetaka. Sudac Vrhovnog suda odobrio je njegov zahtjev za sudjelovanje u programu "Oprost čitanjem", koji mu omogućuje da za svaku pročitanu knjigu dobije četiri dana slobode, uz godišnji limit od dvanaest knjiga.

Ironično, čovjek koji je jednom izjavio da "nema vremena za čitanje" i da tri godine nije pročitao knjigu, sada mora pisati detaljna izvješća kako bi dokazao da je razumio pročitano. To je golem preokret za političara čija je omiljena knjiga bila biografija ozloglašenog vojnog mučitelja, djelo koje se, naravno, ne nalazi na odobrenom popisu.

Popis knjiga koje su mu namijenjene iznimno je zanimljiv. Na njemu se nalaze djela koja se bave pravima autohtonih naroda, rasizmom, zaštitom okoliša i nasiljem brazilske vojne diktature (1964.-1985.), režima koji je Bolsonaro otvoreno veličao. Među naslovima je tako i roman "Um Defeito de Cor", koji pripovijeda povijest Brazila iz perspektive porobljene Afrikanke. Uz klasike svjetske književnosti duže od tisuću stranica, poput Tolstojevog "Rata i mira" i Cervantesovog "Don Quijotea", Bolsonaro će se morati upoznati i s dječjom slikovnicom o osnovama demokracije pod naslovom "Demokracija!".

Program smanjenja kazne, reguliran od strane Nacionalnog vijeća za pravosuđe, precizno definira da knjige moraju biti književne, znanstvene ili filozofske prirode. Bolsonarovi odvjetnici obećali su da će se bivši predsjednik pridržavati pravila i redovito predavati rukom pisane sažetke. Ipak, put do slobode bit će dug. S obzirom na to da je osuđen na više od 27 godina, a godišnje može "zaraditi" najviše 48 dana, procjenjuje se da bi morao pročitati otprilike dvije i pol tisuće knjiga kako bi u potpunosti odslužio svoju kaznu.

Ključne riječi
Cervantes Tolstoj Brazil književnost knjige Jair Bolsonaro

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar moreplovac
moreplovac
15:48 20.01.2026.

Možda mu i njegov bivši prijatelj i kolega iz Bijele kuće pošalje neku knjigu. Koju više ne treba i ako ih ima. Obzirom. da i on ne voli baš čitati, što drugi pišu.

