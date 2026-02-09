Zadrani razvili AI agenta koji ne 'krade' posao

U trenutku kada se umjetna inteligencija percipira kao najveća prijetnja radnim mjestima, iz Zadra dolazi drukčija, znatno optimističnija priča. Tvrtka Telum, jedna od najdugovječnijih i najuspješnijih hrvatskih performance marketing agencija, izrasla iz STEM i IT poduzetničkog okružja, napravila je iskorak koji pokazuje kako AI može postati saveznik ljudi – i generator novih poslova.

Proaktivno se javlja

– Riječ je o alatu "AI Growth Engine", 'agentu' koji je lansiran u lipnju 2025. godine. Već u prvih šest mjeseci isprobalo ga je više od 1000 korisnika i više od 100 tvrtki već ga koristi svakodnevno u svom poslovanju. No ono što ovaj alat čini posebno zanimljivim nije samo tehnologija, već filozofija iza njega – kaže FER-ovac Mario Ivić, direktor i osnivač Teluma, te pojašnjava da je proizvod agent koji s korisnicima, zaposlenicima tvrtki koje ga koriste, komunicira preko WhatsAppa, spaja se na njihov Google Analytics i Search konzolu te im se proaktivno javlja, dobiva informacije od korisnika, usmjerava ih te u dogovoru s korisnicima obavlja marketinške aktivnosti usmjerene na najisplativije potencijalne kupce tvrtke.

Proaktivan je, računa koji se posjetitelji isplate, analizira konkurenciju i predlaže strategiju, a kad se korisnik složi, javlja se periodično i predlaže native članke na odabranu temu, blogove, piše ih, napravi interno "linkanje" na povezane članke i slično.

Trenutačno je fokus na optimizaciji za tražilice, a u prvom kvartalu 2026. planirano je dodavanje modula za marketing na društvenim mrežama – najavljuje Ivić širenje na "social objave" koje bi trebale biti dio softvera od ožujka.

Korisnici izvan komunikacije preko WhatsAppa ne moraju koristiti nikakvu dodatnu aplikaciju. Na pitanje postoje li možda slični alati negdje drugdje koji bi im poslužili kao model za razvoj proizvoda, Ivić odvraća da ga nisu niotkud kopirali nego je alat nastao na temelju iskustva koje ima Telum kao performance agencija.

Ciljana su im publika male i srednje tvrtke s pet do 100 zaposlenih i prometom od oko 50.000 do 100.000 eura godišnje – one koje se inače teže odlučuju na veća marketinška ulaganja, ali uz pomoć tehnologije i umjetne inteligencije mogu postići konkretne rezultate uz znatno niže troškove. Tu je upravo potencijal razvoja poslovanja koji onda može generirati nova radna mjesta.

– Iz iskustva znamo što velike tvrtke rade kao razvojnu strategiju, a male nemaju novca da to pokriju na isti način. Mi im pomažemo da te strategije mogu imitirati bez velikih ulaganja. Tako neće zamijeniti ljude, nego odraditi posao koji ljudi ionako neće raditi, a moguće je i generirati novi posao – ističe.

Cijena oko 200 eura mjesečno

Iako je Telum tvrtka koja radi i SEO rješenja za medije koja su razvijali ranije, "AI Growth Engine" nije namijenjen medijima, već je isključivo fokusiran na male i srednje tvrtke koje preko svoje web stranice generiraju upite za svoje proizvode ili usluge.

– Osim što razvijamo "AI Growth Engine", Telum je performance marketing agencija usmjerena na PPC kanale kao što su Google Ads i Facebook Ads. Ove godine slavimo 18 godina od osnivanja 2008. i trenutačno imamo 23 zaposlenika, od čega sedam developera – napominje Ivić koji je i suvlasnik Midas Networka, najveće mreže za nativno oglašavanje u regiji. Razvio je i DeFractal DMP – proizvod koji mediji koriste za prikupljanje i segmentiranje podataka o korisnicima, a upravo je, u suradnji s partnerom Ivanom Glibom, lansirao Ticket4You – platformu za online prodaju ulaznica.

– Iako na tržištu već postoje respektabilna rješenja, vidimo jasan prostor za diferencijaciju, ponajprije zahvaljujući našem kombiniranom i dugogodišnjem iskustvu u marketingu – smatra Zadranin.

Cijena korištenja AI agenta je oko 200 eura mjesečno, a povratne informacije od korisnika prikupljaju od lipnja 2025. Veseli ih kad im jave da bilježe rast poslovanja. Cijelo im je poslovanje locirano u Zadru, a ovaj im je proizvod usmjeren isključivo na domaće, hrvatske klijente, dok ne razviju "prekogranični" model.