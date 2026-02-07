Kriptopogreška stoljeća: 40 milijardi dolara u bitcoinu slučajno poslano korisnicima

Južnokorejska tvrtka Bithumb jučer se ispričala korisnicima nakon što je greškom prenijela više od 40 milijardi dolara u bitcoinu, što je nakratko izazvalo prodajnu paniku na platformi.

Prema službenom priopćenju, Bithumb je uspio povratiti 99,7 posto od nestalih 620.000 bitcoina. Trgovanje i podizanje sredstava ograničeno je za 695 pogođenih korisnika unutar 35 minuta od pogrešnog prijenosa.

Navodi se kako je platforma zapravo trebala poslati oko 2.000 wona (1,37 dolara) po korisniku u sklopu promotivne akcije, no greškom je svakoj osobi prenijela otprilike 2.000 bitcoina.

Incident dolazi nakon što je bitcoin ove godine pao na 60.000 dolara, gubeći polovicu svoje vrijednosti u samo četiri mjeseca. Pad je izbrisao dobitke koje je izazvala pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima u studenom 2024.

Glasnogovornik Bithumba izjavio je: "Iskreno se ispričavamo zbog neugodnosti koju su naši korisnici doživjeli zbog zabune koja se dogodila tijekom distribucije ove (promotivne) akcije."

Platforma je priznala da je greška nakratko izazvala naglu volatilnost cijena bitcoina, jer su neki primatelji prodali tokene. Ipak, Bithumb navodi da je situaciju uspio staviti pod kontrolu unutar pet minuta. Grafovi platforme pokazali su da je cijena bitcoina nakratko pala 17 posto, na 81,1 milijun wona, u petak kasno navečer.

U zasebnoj izjavi u subotu, Bithumb je dodao da su tijekom incidenta neke transakcije provedene po nepovoljnim cijenama, te je najavio naknadu pogođenim korisnicima, koja uključuje pokriće pune razlike u cijeni i bonus od 10 posto. Procijenjeni gubitak iznosi oko 1 milijardu wona. Tvrtka je ranije naglasila da incident nije povezan s vanjskim hakiranjem ili sigurnosnim propustima.

Kako je prodaja tijekom tjedna dobivala na zamahu, poznata imena, uključujući Michaela Burryja, upozoravala su na rizike ulaganja u kriptovalute. Burry, koji je predvidio financijsku krizu 2008., izjavio je da je bitcoin sada “razotkriven kao potpuno spekulativno sredstvo”, a pad cijene mogao bi pokrenuti “spiralu propadanja”.

Bitcoin se često promiče kao zaštita od fluktuacija, no ovaj tjedan njegova je cijena padala zajedno s drugim sredstvima, uključujući plemenite metale i tehnološke dionice, piše Daily Mail.

Richard Farr, glavni tržišni strateg u Pivotus Partners, postavio je ciljnu cijenu bitcoina na nulu, tvrdeći da kriptovaluta nije uspjela djelovati kao zaštita te funkcionira kao “spekulativni instrument povezan s Nasdaqom.”