'Nakon odlaska iz Infobipa stvorio sam superiornu AI platformu i kompaniju koja može biti novi jednorog'

Nakon izlaska iz operativnog vrha Infobipa, ali ne i iz njegova suvlasničkog kruga, počinje novo poglavlje karijere jednog od ključnih ljudi domaće tehnološke scene. Umjesto komunikacijskih platformi, fokus se sada seli na umjetnu inteligenciju i rad s kompleksnim znanjem. S Robertom Kutićem razgovarali smo o razlozima tog zaokreta, o novoj tvrtki Festina Technology i proizvodu Lexandro, ali i o širem iskustvu koje povezuje industriju, tehnologiju i dugoročno razmišljanje. Pritom je otkrio i neke anegdote iz djetinjstva, kao i zanimljivosti iz suradnje s Elonom Muskom, vlasnicima WhatsAppa...