FOTO/VIDEO Stigle fotografije s mjesta požara u Zagrebu, doznajemo neslužbeni uzrok buktinje

Za sve je kriva svijeća? Neslužbeno doznajemo da je požar u stanu u Ulici Hrvoja Macanovića u blizini jarunske tržnice izbio nakon što je žena zapalila svijeću na krevetu. Riječ je o stanu površine oko 40 četvornih metara, pri čemu je opožarena soba od približno devet četvornih metara.

Požar u zagrebačkoj zgradi: Troje ozlijeđenih, vatrogasci spašavali stanare s četvrtog kata

Podsjetimo, u stanu na četvrtom katu zgrade u Ulici Hrvoja Macanovića u Zagrebu u ponedjeljak prijepodne izbio je požar, izvijestila je Vatrogasna postrojba Zagreb. Dojava o požaru zaprimljena je u 10.13 sati, a vatrogasci su ga ugasili u 10.25 sati. Riječ je o 308. intervenciji zagrebačkih vatrogasaca u 2026. godini. Na teren su upućena dva gasna vlaka, iz Vatrogasne postaje Centar i Vatrogasne postaje Novi Zagreb. Na mjesto događaja stigla je i Hitna medicinska pomoć zbog tri ozlijeđene osobe. Jedna je osoba iz stana izašla samostalno, dok su dvije osobe iz objekta izvukli vatrogasci. Zbog intervencije i povlačenja vozila iz postaje Novi Zagreb moguće su prometne gužve u tom dijelu grada.