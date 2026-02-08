Naši Portali
MNOGI SE BOJE

Bolnica otkrila težinu ozljede Lindsey Vonn: Pojavio se strah za vijesti koje nitko ne želi čuti

Alpine Skiing - Women's Downhill
Handout/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.02.2026.
u 19:39

Operacija je prema dostupnim informacijama, protekla u cilju stabilizacije prijeloma lijeve noge, a daljnji tijek oporavka i prognoze zasad nisu poznati

Američka skijašica Lindsey Vonn podvrgnuta je operativnom zahvatu kako bi se stabilizirao prijelom lijeve noge, priopćila je talijanska bolnica u kojoj je zaprimljena nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama. Zbog težine ozljeda pojavili su se strahovi da bi pad mogao označiti kraj njezine bogate i nezaboravne karijere.

Operacija je prema dostupnim informacijama, protekla u cilju stabilizacije prijeloma lijeve noge, a daljnji tijek oporavka i prognoze zasad nisu poznati.

Nakon što je slomila križni ligament nekoliko dana ranije na treningu, preuzela je rizik te nastupila u utrci, vozila je s posebnom zaštitom na koljenu, ali pala je pa u bolnim krikovima napustila stazu na nosilima. 

- Bit će dobro, ali trebat će vremena - umirila je javnost Anouk Patty, šefica za sport u Američkom skijaškom i snowboard savezu.

- Ovaj je sport brutalan i ljudi toga moraju biti svjesni dok gledaju kako se sportaši tom brzinom spuštaju niz planine - rekla je. 

- Ne znam kroz što prolazi, ali znam što znači biti ovdje, boriti se za olimpijsku medalju i vidjeti kako ti san umire. Ne mogu zamisliti njezinu bol, ne samo tjelesnu, s njom se možemo nositi, ali emotivna je nešto drugo - poručila je Breezy Johnson koja je osvojila zlatnu medalju u spustu. 
ZOI 2026. ZOI Skijanje Lindsey Vonn

Avatar Next Level
Next Level
20:30 08.02.2026.

Play stupid games win supid prizes....sa puknutim ligamentom na stazu?

Avatar southman
southman
21:08 08.02.2026.

Malo Messijevih lijekova i ništa od ovoga se ne bi dogodilo. On je izliječio slomljenu ruku za 10 dana.

TU
TutanKamona
08:59 09.02.2026.

Pa kakvu karijeru u svojim godinama može očekivati u tom sportu. Mora biti vesela ako bude mogla normalno hodati, a to je sasvim dovoljno kako je moglo završiti.

