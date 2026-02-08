Na koji se pogon najviše isplati voziti u Hrvatskoj? Centar za vozila objavio najnoviju računicu, mogla bi vas iznenaditi

Prema najnovijim podacima Centar za vozila Hrvatske za 2025. godinu, prosječan vozač osobnog automobila u Hrvatskoj godišnje prijeđe 11.818 kilometara. Istodobno, električni automobili i dalje čine manjinski, ali rastući dio voznog parka – prošle je godine u Hrvatskoj bilo registrirano ukupno 12.605 električnih vozila. Ukupno je pak zabilježeno 69.680 novoregistriranih te 89.698 rabljenih osobnih automobila, piše HAK.

Ako električni automobil punimo kod kuće, troškovi su uvjerljivo najniži. Uz pretpostavljenu prosječnu potrošnju od 20 kWh na 100 kilometara (oko 15 kWh u gradskoj vožnji te približno 25 kWh na autocesti) i noćnu, povoljniju tarifu električne energije od 0,053887 eura po kWh, 100 kilometara vožnje stajat će svega 1,08 eura.

Punjenje tijekom dana, kada je cijena struje viša (0,109824 eura po kWh), podiže taj iznos na 2,20 eura za istu udaljenost. Koriste li se jedinstvena dnevna tarifa od 0,103196 eura po kWh, trošak za 100 kilometara iznosi 2,06 eura. Situacija se znatno mijenja na javnim punionicama, gdje cijena ovisi o lokaciji, snazi punjača i dobu dana. Na AC punionicama snage do 22 kW cijene se kreću od 0,21 do čak 0,80 eura po kWh, što znači da će 100 kilometara vožnje koštati između 4,20 i 16 eura.

Na DC punionicama snage od 22,01 do 50 kW cijena kilovatsata iznosi od 0,31 do 0,80 eura, pa 100 kilometara vožnje stoji od 6,20 do 16 eura. Najskuplje je punjenje na brzim punjačima snage iznad 50 kW, gdje se cijena kreće između 0,44 i 0,86 eura po kWh, odnosno od 8,80 do 17,20 eura za 100 kilometara. Sve navedene cijene preuzete su iz cjenika pet najvećih pružatelja usluga punjenja u Hrvatskoj.

Kod klasičnih motora s unutarnjim izgaranjem računica je znatno jednostavnija, ali i skuplja. Automobil na benzin, uz prosječnu potrošnju od 8 litara na 100 kilometara i cijenu Eurosupera 95 od 1,42 eura po litri, za tu će udaljenost potrošiti 11,36 eura. Na autocestama je taj iznos nešto viši, jer su cijene goriva skuplje za jedan do tri eurocenta po litri.

Vožnja hibrida bez vanjskog punjenja, uz prosječnu potrošnju od 5 litara, stoji oko 7,10 eura na 100 kilometara. Dizelski automobil s prosječnom potrošnjom od 6 litara Eurodizela (1,43 eura po litri) za istu će udaljenost potrošiti 8,58 eura. Najpovoljnija alternativa među klasičnim gorivima ostaje autoplin, uz potrošnju od 10 litara LPG-a i cijenu od 0,88 eura po litri, 100 kilometara vožnje stoji 8,80 eura.

Najisplativija opcija ostaje punjenje električnog vozila kod kuće, osobito u noćnoj tarifi. Na javnim punionicama isplativost uvelike ovisi o cijeni kilovatsata i lokaciji punjača, dok kod vozila na fosilna goriva troškovi ostaju osjetno viši. Valja pritom naglasiti da se ukupna isplativost električnog automobila ne mjeri samo cijenom energije, već i brojem kilometara koje vozač godišnje prijeđe.