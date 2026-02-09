Smijete li se parkirati ili zaustavljati na nogostupu: Evo kada je to dopušteno

Ako to dosad niste znali, parkiranje na nogostupu nije uvijek zabranjeno. Na nogostupu i pješačkoj zoni smije se pakirati i zaustavljati pod određenim uvjetima. Zaustavljanje je dopušteno ako je za kretanje pješaka ostavljeno najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika. Pod istim uvjetima može se i parkirati ako je to dopušteno prometnim znakom.

No, ako mislite da to vrijedi i za pauk, nije baš tako. Prema zakonu, policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave, naredbom će odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto, ako je zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa i kad je parkirano ili zaustavljeno na nogostupu ako pješak prilikom kretanja mora zbog vozila silaziti na kolnik ili drugu površinu. Naime, slobodan prolaz između parkiranog vozila i zgrade ne smije biti manji od 100 centimetara.

HAK revija za primjer je uzela i jednu presudu Županijskog suda u Bjelovaru (Gž-10/2022-2 od 20. siječnja 2022.) u kojoj se od vlasnika vozila potraživao stanoviti novčani iznos na ime naplate naknade za premještanje nepropisno parkiranog vozila na nogostupu. U konkretnom slučaju sud je utvrdio na temelju ponuđenih i izvedenih dokaza da tužitelj nije dokazao da je premještanje predmetnog vozila bilo opravdano. Sud je stava kako će vlasnik vozila biti dužan platiti naknadu za premještanje vozila ako je njegovo vozilo premješteno temeljem naredbe policijskog službenika ili službenika jedinice lokalne samouprave, i to samo ako zbog zaustavljenog vozila pješaci moraju silaziti na kolnik ili drugu površinu, odnosno ako je prolaz između parkiranog vozila i zgrade manji od 100 centimetara.