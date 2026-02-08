Prvu sam igru prodao za 1000 funti još u osnovnoj školi, a do fakulteta sam zaradio za stan u Londonu

Zamislite da kao školarac za hobi u osnovnoj školi dobijete ček na 1000 funti ili da još prije fakulteta zahvaljujući videoigrama zaradite dovoljno da kupite stan u Londonu? Ili da, prije nego što završite autoškolu, dobijete vozačku za formulu? Ili da u svom dvorcu na kavi ugošćujete svjetske face poput kreatora planetarno popularne igrice Angry Birds? Mnogima bi se to činilo samo kao san, ali to je samo nekoliko točaka iz bogate biografije inovatora, biznismena, programera, znanstvenika i AI stručnjaka Janka Mršića-Flögela (57). Janka sam upoznao nedavno u Zagrebu na zanimljivom događaju na Kaptolu, posvećenom videoigrama, na kojem su se pioniri razvoja hrvatskih videoigara prisjećali svojih početaka i odrastanja uz njih. A među njima je strastveno o tim prvim programiranjima i improvizacijama na računalima koje je rijetko tko posjedovao početkom 80-ih govorio i Janko. Nekoliko dana poslije ugostio je Večernjakovu ekipu u svom dvorcu u Svetom Križu Začretju i poveo nas na putovanje u povijest razvoja videoigara i IT biznisa, ali i kroz svoj život. Dok nas je vodio kroz dugačke prohladne hodnike, inzistirao je da sâm nosi pladanj s kavama: "Znate, ovdje znam svaku udubinu u podu..." Zidovi su decentno ispunjeni brojnim slikama i grafikama, a diljem dvorca mogu se vidjeti i umjetnička djela na kojima su prikazane plemićke obitelji koje su posjedovale dvorac stoljećima prije. Razgovor smo većinom vodili u jednoj od radnih prostorija, ugodno zagrijanoj i ispunjenoj knjigama i umjetninama. Te prostorije Janku služe kao poslovni uredi kada u Hrvatsku doputuje iz Londona u kojem inače živi.