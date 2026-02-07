Naši Portali
HRVATSKI STARTUP

Daytoni milijuni za razvoj računala za AI agente

storyeditor/2026-02-06/daytona-founders-1.jpg
Daytona
Autor
Danijel Prerad
07.02.2026.
u 14:40

Tehnološki div Ivana Burazina, Vedrana Jukića i Gorana Draganića zatvorio investiciju od 24 milijuna dolara

Tehnološka tvrtka Daytona, koju su osnovali veterani hrvatske IT scene Ivan Burazin, Vedran Jukić i Goran Draganić, objavila je uspješno zatvaranje Series A rundu investicije u iznosu od 24 milijuna dolara. Investiciju je predvodio FirstMark Capital, sa sjedištem u New Yorku, jedan od najprestižnijih fondova rizičnog kapitala koji je rano prepoznao gigante poput Airbnba, Pinteresta, Shopifyja, Discorda i Riot Gamesa. Rundu su podržali i dosadašnji investitori.

Nova sredstva koristit će se za proširenje kapaciteta i globalnu ekspanziju. Iako se sjedište tvrtke nalazi u New Yorku, a većina ključnih kupaca u San Franciscu, većina tima, koji trenutačno broji 20 vrhunskih stručnjaka, operira iz ureda u Splitu i Zagrebu, čineći Hrvatsku tehničkim središtem ove globalne priče. Daytona pruža infrastrukturu za budućnost u kojoj, ističu u tvrtki, AI agenti obavljaju kompleksne zadatke. Putem svojih inovativnih "sandbox" rješenja, omogućuju sigurno i skalabilno izvršavanje koda za novu generaciju softvera.

"Dok se javnost fokusira na chatbotove poput ChatGPT-a, u pozadini se odvija bitka za infrastrukturu. Današnji sustavi u oblaku (Cloud) dizajnirani su za tradicionalne, statične aplikacije. Međutim, AI agenti, autonomni softveri koji izvršavaju dinamične i nepredvidive zadatke, funkcioniraju potpuno drukčije. Daytona to rješava 'sandboxovima', virtualnim računalima koja se u milisekundama konfiguriraju prema potrebama agenta, poput memorije ili trajanja rada. Aktivni su samo dok traje zadatak što, uza sigurnost, drastično smanjuje troškove jer se ne plaća neaktivna i troma tradicionalna infrastruktura," napominju u ovoj tvrtki.

"Vjerujemo da se događa ključna promjena u tehnologiji – prelazimo s infrastrukture prilagođene ljudima na onu prilagođenu AI agentima", izjavio je Matt Turck, partner u FirstMarku i novi član upravnog odbora Daytone. "Daytonin uspjeh je u tome što je omogućila da svaki AI agent dobije svoje računalo koje se pokreće u milisekundama. To je temeljni gradivni blok nove ekonomije temeljene na umjetnoj inteligenciji."

Daytona bilježi iznimno velik doseg – AI agenti kreiraju milijune sandboxova dnevno. Platforma je postala nezaobilazan alat za širok raspon klijenata, od inovativnih startupova do Fortune 500 tvrtki.

Kevin Zhang, partner u fondu Upfront Ventures i član uprave Daytone, naglasio je zašto su odlučili dodatno uložiti u ovaj tim: – Nevjerojatan tempo tima i njihova opsjednutost korisničkim iskustvom developera su inspirativni. To se najbolje vidi u stalnoj aktivnosti i podršci zajednice koju Daytona uživa na platformama poput Slacka i X-a. Ovo je tek početak ere AI agenta, a ne možemo zamisliti bolji i fokusiraniji tim koji bi izgradio tu infrastrukturu – rekao je Zhang.

Novi ulagač u Daytonu, FirstMark, tvrtka je osnovana 2008. godine te je 2024. imala 3,5 milijardi dolara rezerviranog kapitala. Od 2024. godine tvrtka ima četiri investicijska partnera: Ricka Heitzmanna, Amisha Janija, Matta Turcka i Adama Nelsona. Rick Heitzmann pet je godina zaredom bio na Forbesovoj Midas listi, Amisha Janija Business Insider dva je puta prepoznao kao jednog od 100 najboljih investitora, a slična priznanj dobioje i od New York Timesa i CB Insightsa.

Tvrtka ulaže u područja na kojima ima snažnu stručnost u domeni, uključujući: poslovni softver, potrošačka tržišta, infrastrukturu, umjetnu inteligenciju/strojno učenje, zdravstvo, igre, fintech i e-trgovinu.

Sama priča o Daytoni počinje 2009. godine kada su osnivači prvi put pokrenuli Codeanywhere – jednu od prvih platformi za razvoj u oblaku osmišljenih za ubrzanje produktivnosti programera. Codeanywhere je postigao velik uspjeh i pokrenuo cijeli tržišni segment koji je utjecao na današnji krajobraz razvoja. Prepoznavši priliku, 2023. osnivaju Daytonu, koja se upravo razvila iz iskustva s tijekovima rada programera i infrastrukturnim izazovima. Tvrtka je odmah bila osigurala dva milijuna dolara investicija u najranijoj, pre-seed rundi financiranja. 

Plenković upitao robota može li sjesti, odgovor nasmijao sve prisutne
Ključne riječi
tehnologija start up Chat GPT umjetna inteligencija

