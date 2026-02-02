Redmi Note 15 Pro+ i Redmi Note 15 Pro: Veća baterija i otporniji na padove, isplate li se?

Ako već ne znate, upravo su Redmi Note mobiteli često najprodavaniji u Hrvatskoj. Posljednjih dana imao sam priliku isprobati dva najbolja modela iz najnovije Redmi Note serije: Redmi Note 15 Pro+ i Redmi Note 15 Pro. To su dva najjača, najbolja (i najskuplja) mobitela iz te serije. Redmi Note 15 Pro+ stoji 549 eura u verziji od 12GB radne memorije te čak 512 GB za pohranu podataka. 'Obični' Pro model u Hrvatskoj stoji 399 eura (8GB+256GB), odnosno 499 eura za više memorije (8GB+512GB). U seriji su inače još dva dosta jeftinija modela Redmi Note 15 po cijeni od 279 eura (229 tijekom akcije) i i Redmi Note 15 5G za329 eura (279 tijekom akcije).

Redmi je sada već dosta poznati Xiaomijev brend koji se proslavio po odličnom omjeru cijene i kvalitete pa zato često i privlači širi krug korisnika. U odnosu na lanjsku seriju nema tu puno promjena u dizajnu, ali ima promjena i poboljšanja. Na Pro modelima sada je još više urađeno na izdržljivosti i otpornosti, posebice na ispadanja te otpornosti na vodu i prašinu. To znači da ne morate strahovati ako vam mobitel ispadne iz ruke, Xiaomi ističe da oba modela podnose pad s visine oko 2,5 metra na različite podloge, uključujući i mramorni ili granitni pod, drvenu podlogu ili čak i čeličnu ploču.

Doduše, ako baš pogodite 'u sridu' i mobitel vam padne pod kutem moguće je da i dođe do oštećenja. Meni su ispadali više puta, što namjerno, što slučajno, i nisam primijetio oštećenja na ekranima, osim zaprljanosti na stražnjoj strani kućišta te zapackanosti po zaslonima. Koriste Corning Gorilla Glass Victus 2 staklo koje se redovito može vidjeti i na skupljim Android flagship mobitelima. Zahvalno je da već i ova srednja kategorija mobitela ima i dobru vodootpornosti te otpornost na prašinu (IP69K).

Foto: Danijel Lijović

Oba telefona imaju zaslon iste dijagonale od 6,83 inča i rezoluciju 1280x2772 piksela sa 120 Hz stopom osvježavanja slike. Ali, nema promjenjive stope od 1 do 120 HZ, nego u segmentima 30, 60, 90 i 120 i nema "Always on" mogućnosti. Modeli su dizajnom toliko slično da ih nije lako razlikovati, gotovo su identični čak i sa stražnje strane, a na prvi pogled razlikuje ih tek što je na Pro+ uređaju zaslon blago zakrivljen na rubovima, dok je na Pro modelu posve ravan. Ipak, vizualno mi ljepše i uglađenije djeluje Redmi Note 15 Pro+. No, koliko je zbog te blage zaobljenosti Pro+ dobio više na atraktivnosti u korištenju mi je znalo ići i na živce jer bih tipkanjem unutar aplikacija po rubu ekrana znao ostati bez reakcije softvera. Općenito mi se više puta događao sporiji odziv pa u nekim trenucima nisam bio siguran jel' mi se mobitel smrznuo ili slabo reagira na dodir po rubu ekrana. Ali, definitivno je povremeno bilo smetnji u performansama i responzivnosti aplikacija na upravljanje pritiskom prsta bilo kod korištenja kamere tijekom zumiranja ili u različitim aplikacijama poput Chromea.

Foto: Danijel Lijović

Također, nije mi se sviđala nakrcanost raznim Xiaomi aplikacijama. Posebno su me pak smetale automatske notifikacije raznih dosadnih gejming aplikacija koje su već došle pred instalirane. Sve to sam morao ručno pobrisati ili namještati da me ne smetaju nepotrebne aplikacije koje nisam ni tražio. Velika razliku između ova dva modela je čipset, Redmi Note 15 Pro+ koristi Qualcommov Snapdragon 7s Gen4, dok jeftiniji Redmi Note 15 Pro koristi MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Nisam primjetio zagrijavanja uređaja tijekom korištenja.

Foto: Danijel Lijović

Baterije su jaka strana. Tu je sada najbolja baterije u Redmi Note seriji do sada, kapaciteta 6500 mAh-a, koja podržava punjenje snage 100W te 22,5W obrnuto punjenje pa možete napajati i druge uređaje. Bez problema će vam potrajati baterija cijeli dan. Meni je na Pro+ modelu potrajala i dan i pol s malo više od 5,5 sati uključenog ekrana (na kraju prvog dana ostalo mi je tada 38 posto baterije). Punjenje nije bilo ekstra brzo, za 15 minuta napunilo mi se 23 posto baterije, za pola sata 48 posto, za sat vremena 89 posto, a za 100 posto trebalo mi je 82 minute.

'Obični' Pro model ima zapravo još malo veći kapacitet baterije (6580 mAh), ali je imao i još malo sporije vrijeme punjenje, za 100 posto trebalo mi je 95 minuta, dok se za sat vremena napunilo 86 posto, a za pola sata 48 posto baterije. U odnosu na neke ranije godine i Xiaomijeve modele ovo je zapravo korak unazad, ali se smanjila i snaga punjača koji prolaze rigorozne kontrole Europske unije.

Na plus modelu za 2 sata non stop gledanja serija na Netflixu potrošilo mi se 15 posto baterije, a na Pro modelu se za 2 sata Netflixa potrošilo manje baterije - 12 posto. Iz Xiaomija tvrde da bi ove baterije trebale izdržati i do 1600 ciklusa prije nego im kapacitet padne ispod 80 posto što zvuči odlično. Zvučnici su solidni, dovoljno su glasni, ali kad se više pojačaju gube na kvaliteti i finesi zvuka.

Fotografije snimljene mobitelom Redmi Note 15 Pro+

Kamere su nove, ali moram istaknuti da ovdje ne treba očekivati vrhunske fotografije jer za to ćete ipak trebati potražiti neki viši cjenovni rang. Oba modela imaju iste hardverske kombinacije stražnjih objektiva. Glavna kamera ima 200 MP (f/1.7) i optičku stabilizaciju slike, a ultraširoka ima 8MP (f/2.2). Pro Plus model pak ima nešto jaču selfie kameru. Svakako ne bih kamere proglašavao najvećim adutom Redmi Note 15 serije, iako će vam glavna kamera na oba modela sasvim dobro poslužiti u dnevnim uvjetima fotografiranja pa i snimanja videa. Selfie kamera ne snima 4K video. Ultraširoka gubi oštrinu ako nema puno sunca, a po noći će uhvatiti stabilnih kadrova bez raspadanja i prevelikog zamućivanja ako ima više umjetnog svjetla.

Fotografije snimljene mobitelom Redmi 15 Pro

Na običnom Pro modelu mi se čini da ultraširoka kamera još brže gubi oštrinu i da se dosta muči u noćnim uvjetima. Selfie kamere isto nisu oličenje oštrine, s Pro modelom gotovo da mi nijedna noćna selfie fotografija nije prošla bez zamućivanja, ali po danu će izdržati. Može se čak i finih portretnih kadrova uhvatiti. Na Pro Plus modelu su noćne fotografije ipak bolje, tu su mi i selfiji djelovali oštrije i bolje, iako jedva... Od zumiranja isto ne treba previše očekivati, 2x i 4x će vam još poslužiti, ali sve više od toga se brzo "raspada" i zamućuje.

Redmi Note 15 Pro i 15 Pro+ dakle nisu odlični na svim stranama, ali uz cijenu koju dolaze nude dosta pouzdanosti i raznovrsnosti. I opet bi mogli naći put do šireg kruga korisnika kojima je bitno da im mobitel posluži cijeli dan uz solidne rezultate, a da ne moraju brinuti ni za punjač ni za neka oštećenja u užurbanoj svakodnevnici.

Foto: Danijel Lijović

Plusevi:

Odlične baterije

Lijepi ekrani

Čvrsta kućišta, otpornost na padove

Opornost na vodu i prašinu

Solidna glavna kamera

Pristupačnije cijene

Minusi:

Zagušen sofver, puno suvišnih aplikacija

Sporije punjenje

Slabije mogućnosti zumiranja

Slabije noćne fotke na običnom Pro modelu

Slabije ultraširoke i selfie fotografije