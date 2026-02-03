Globalni pad ChatGPT-a: OpenAI priznao ozbiljne tehničke probleme

OpenAI je večeras izvijestio o ozbiljnim tehničkim problemima koji pogađaju njegov najpopularniji servis, ChatGPT. Korisnici diljem svijeta prijavljuju povećan broj grešaka, spor rad sustava te znatno narušene performanse.

Prema službenom statusnom izvješću OpenAI-a, objavljenom 3. veljače 2026. u 21:32 sati, poteškoće su identificirane, a tehnički tim trenutačno radi na uvođenju privremenog rješenja kako bi se stabilizirao sustav.

Za sada nije poznato koliko će poremećaj trajati. U velikom broju zemalja servis je djelomično ili u potpunosti nedostupan, dok se kod dijela korisnika učitava izrazito sporo ili ne reagira na upite. Iz OpenAI-a poručuju kako će javnost redovito obavještavati o razvoju situacije putem svoje službene statusne stranice.