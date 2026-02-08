Masovna tučnjava kod svetišta u Dalmaciji: Bilo ih je oko 50, letjele su šake, stolice...

U noći sa subote na nedjelju, oko 1:30 sati, u Vrani kod svetišta sv. Nediljice došlo je do masovne tučnjave, potvrđuju mještani koji su svjedočili događaju. Iako je, prema njihovim riječima, na teren izašlo više policijskih vozila, policija do zaključenja ovog teksta nije objavila službeno priopćenje.

Prema izjavama svjedoka, incident se odvio na parkiralištu uz crkvu, nakon proslave maškara održane u šatoru u sklopu svetišta. “Bilo je oko 50 punoljetnih osoba, sve je bilo pod utjecajem alkohola. Odjednom je izbila masovna tučnjava, letjele su šake, stolice, sve,” ispričao je mještanin za Slobodnu Dalmaciju, a tvrdi da je događaj vidio osobno.

Svjedoci ističu da je šator u kojem se slavilo pretrpio velika oštećenja, a inventar je uništen. “Šator je polomljen, klupe su porazbijane. To je bilo divljanje, a ne slavlje,” kazao je jedan od mještana. Na mjesto događaja stigla su najmanje tri policijska vozila, a prema očevicima, prisutne su bile “jake policijske snage”. Župnik župe don Srećko Petrov upoznat je s incidentom i, kako navode mještani, izrazio je duboku zabrinutost.

Svetište sv. Nediljice u Vrani ima značajnu povijesnu i zavjetnu ulogu. Posvećeno je ranokršćanskoj mučenici sv. Nediljici, a njezin se blagdan tradicionalno slavi prve nedjelje u srpnju, kada u Vranu dolazi velik broj hodočasnika iz cijele Dalmacije. Mještani su zgroženi incidentom u svetištu i traže reakciju nadležnih institucija. “Neka se zna što se dogodilo. Ovo se ne smije zataškati,” poručuju.